﻿ Один из самых загруженных перекрестков в Гродно оборудовали новой системой освещения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Один из самых загруженных перекрестков в Гродно оборудовали новой системой освещения

02.03.2017 19:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кольцевая развязка на проспекте Космонавтов у гипермаркета «Алми» — один из самых загруженных перекрестков Гродно. Она получила новую систему освещения. Вместо обычных ламп здесь установлены светодиодные, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Аналогичные светильники размещены и на участке улицы Восточной на подходах к перекрестку. С начала 2017 года здесь установлено свыше 40 светодиодных светильников. «Более 120 новых светильников будут в ближайшее время установлены на протяжении проспекта Космонавтов от кольцевой развязки до улицы Буденного. Развязка у автовокзала также будет освещена по-новому», — рассказал директор унитарного коммунального производственного предприятия «Горсвет» Олег Добровольскийи. Он добавил, что новые светильники в отличие от привычных ламп дают белый и куда более яркий свет. И, особенно важно, в два раза экономичней.

«В частности, в 2016 году экономия по городу составила свыше 4% и это при том, что возросло как количество светоточек, так и протяженность электросетей. В прошлом году было установлено свыше 600 светодиодных светильников», — сказал Олег Добровольский.

Он подчеркнул, что такая работа будет продолжена. Первый опыт по установке подобных светильников в Гродно был получен благодаря реализации трансграничного проекта. В 2012 году на улицах Горького и Богуцкого появилось 100 новых светодиодных светильников. За 4 года в областном центре на светодиоды заменено около 10 тыс. ламп.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кольцевая развязка на проспекте Космонавтов у гипермаркета "Алми" - один из самых загруженных перекрестков Гродно. Она получила новую систему освещения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд объявит приговор "Террор-машине" 3 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика