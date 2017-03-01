Кольцевая развязка на проспекте Космонавтов у гипермаркета «Алми» — один из самых загруженных перекрестков Гродно. Она получила новую систему освещения. Вместо обычных ламп здесь установлены светодиодные, сообщает БЕЛТА.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Аналогичные светильники размещены и на участке улицы Восточной на подходах к перекрестку. С начала 2017 года здесь установлено свыше 40 светодиодных светильников. «Более 120 новых светильников будут в ближайшее время установлены на протяжении проспекта Космонавтов от кольцевой развязки до улицы Буденного. Развязка у автовокзала также будет освещена по-новому», — рассказал директор унитарного коммунального производственного предприятия «Горсвет» Олег Добровольскийи. Он добавил, что новые светильники в отличие от привычных ламп дают белый и куда более яркий свет. И, особенно важно, в два раза экономичней.

«В частности, в 2016 году экономия по городу составила свыше 4% и это при том, что возросло как количество светоточек, так и протяженность электросетей. В прошлом году было установлено свыше 600 светодиодных светильников», — сказал Олег Добровольский.

Он подчеркнул, что такая работа будет продолжена. Первый опыт по установке подобных светильников в Гродно был получен благодаря реализации трансграничного проекта. В 2012 году на улицах Горького и Богуцкого появилось 100 новых светодиодных светильников. За 4 года в областном центре на светодиоды заменено около 10 тыс. ламп.