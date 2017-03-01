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Белорусскую милицию с юбилеем поздравили президент и Интерпол

02.03.2017 19:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую милицию со 100-летием и пожелал им успехов в служении на благо Родины.

В будущую субботу, 4 марта, органы внутренних дел Беларуси отметят свой вековой юбилей.

Белорусскую милицию с юбилеем поздравили президент и Интерпол
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: Шуневич вручил генералам медали "100 лет белорусской милиции"

"Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД", — говорится в поздравлении Лукашенко, текст которого размещен на сайте ведомства.

"Выбрав нелегкую и мужественную профессию, вы посвятили себя ответственной и благородной миссии — защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. Убежден, оставаясь верными Присяге, вы с честью исполните свой долг", — продолжил президент.

Лукашенко выразил слова благодарности ветеранам органов внутренних дел и отметил, что сегодня их дело — обеспечение порядка в стране продолжает новое поколение. "В этот праздничный день желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в служении на благо нашей Родины!" — сказал глава государства.

Слова поздравления с юбилеем высказал также генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Он отметил, что "спокойствие в Беларуси способствует безопасности в регионе и, в конечном итоге, во всем мире". "Поэтому мы не должны забывать о том, что ваш вклад в обеспечение национальной безопасности окажет положительное влияние и на результаты усилий в этой сфере на международном уровне", — заявил Шток.

Он выразил сожаление, что лично не может присутствовать на торжествах, приуроченных к юбилею. "Желаю вам успешного проведения праздничных мероприятий и, пользуясь возможностью, заверяю вас в неуклонной поддержке и стремлении Интерпола к тесному взаимодействию с милицией Беларуси в интересах международного полицейского сотрудничества", — сказал Шток. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства назвал профессию милиционера "нелегкой", а миссию, которую выполняют сотрудники МВД "ответственной и благородной".

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