МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую милицию со 100-летием и пожелал им успехов в служении на благо Родины.

В будущую субботу, 4 марта, органы внутренних дел Беларуси отметят свой вековой юбилей.

"Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД", — говорится в поздравлении Лукашенко, текст которого размещен на сайте ведомства .

"Выбрав нелегкую и мужественную профессию, вы посвятили себя ответственной и благородной миссии — защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. Убежден, оставаясь верными Присяге, вы с честью исполните свой долг", — продолжил президент.

Лукашенко выразил слова благодарности ветеранам органов внутренних дел и отметил, что сегодня их дело — обеспечение порядка в стране продолжает новое поколение. "В этот праздничный день желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в служении на благо нашей Родины!" — сказал глава государства.

Слова поздравления с юбилеем высказал также генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Он отметил, что "спокойствие в Беларуси способствует безопасности в регионе и, в конечном итоге, во всем мире". "Поэтому мы не должны забывать о том, что ваш вклад в обеспечение национальной безопасности окажет положительное влияние и на результаты усилий в этой сфере на международном уровне", — заявил Шток.

Он выразил сожаление, что лично не может присутствовать на торжествах, приуроченных к юбилею. "Желаю вам успешного проведения праздничных мероприятий и, пользуясь возможностью, заверяю вас в неуклонной поддержке и стремлении Интерпола к тесному взаимодействию с милицией Беларуси в интересах международного полицейского сотрудничества", — сказал Шток.