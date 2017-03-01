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Очарование медицины. В гомельской областной больнице провели собственный конкурс красоты
02.03.2017 19:37 — Новости Общества | Tut.by
Идея конкурса красоты среди сотрудниц областной клинической больницы, который прошел 2 марта в актовом зале учреждения, принадлежит местному профкому. В этом году было предложено поздравить всех женщин с 8 марта не обычным праздничным концертом, а сделать внутренний конкурс красоты.
Руководство больницы обратились за помощью в гомельское модельное агентство «Хрустальная нимфа», которое из желающих помогло отобрать 16 конкурсанток и на протяжении месяца занималось с девушками.
Участницы — медсестры и врачи в возрасте от 20 до 32 лет. Строгих критериев отбора к девушкам не предъявляли и при выборе финалисток руководствовались больше наличием внутренней харизмы, нежели физическими параметрами.
Мероприятие разделили на три конкурсных этапа — выход-визитка в медицинской форме, хореографическое дефиле и выход в вечерних платьях. По итогам которых жюри определилось с победительницами. Второй вице-мисс стала Наталья Федорина, первой вице-мисс объявили Наталью Матюшенко. А звание «Мисс Весна» и диадема ручной работы достались Елене Ситенок. Участницы получили подарки от магазина косметики, цветы и дипломы.
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Участницы - в возрасте от 20 до 32 лет, медсестры и врачи. Строгих критериев отбора к девушкам не предъявляли и при выборе финалисток руководствовались наличием...
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