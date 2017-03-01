Из-за сильного ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу, 3 марта. Однако температура будет плюсовой, в выходные также ожидается теплая погода.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ночью и утром 3 марта на большей части территории страны и в Минске, а днем по северо-востоку Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Оранжевый уровень опасности — погодные условия, представляющие реальную опасность — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, обозначаются они зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.

В пятницу погоду в стране будет определять циклон, перемещающийся через северные районы республики на Новгородскую область России и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью во многих районах осадки, днем преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный: ночью и утром на большей части территории сильный порывистый, днем умеренный, лишь по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0.+5°С, максимальная днем +2.+7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем — расти.

Во время сильного ветра МЧС рекомендует плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!