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Сильный ветер будет в пятницу. Объявлен оранжевый уровень опасности
02.03.2017 20:51 — Новости Общества | Tut.by
Из-за сильного ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу, 3 марта. Однако температура будет плюсовой, в выходные также ожидается теплая погода.
Ночью и утром 3 марта на большей части территории страны и в Минске, а днем по северо-востоку Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
В пятницу погоду в стране будет определять циклон, перемещающийся через северные районы республики на Новгородскую область России и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью во многих районах осадки, днем преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный: ночью и утром на большей части территории сильный порывистый, днем умеренный, лишь по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0.+5°С, максимальная днем +2.+7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем — расти.
Во время сильного ветра МЧС рекомендует плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.
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Однако температура будет плюсовой, в выходные также ожидается теплая погода.
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