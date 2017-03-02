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Комплексная проверка боевой готовности Вооружённых Сил вступает в завершающую стадию

02.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках проверки отдельные воинские части и подразделения Западного оперативного командования выполняют учебно-боевые задачи на Обуз-Лесновском и Домановском полигонах.

С отдельным механизированным и танковыми батальонами, артиллерийскими подразделениями проведены тактические учения с боевой стрельбой.

С подразделениями отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона проведены стрельбы из вооружения зенитного ракетного комплекса «Стрела‑10» и зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», а с зенитным ракетным взводом механизированного батальона — из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

В настоящее время личный состав выполняет комплекс мероприятий по подготовке и погрузке вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит совершить марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.

3–5 марта после сдачи материальных средств и постановки техники на хранение состоятся торжественные мероприятия по случаю увольнения военнообязанных, призванных из запаса.

 
 
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В рамках проверки отдельные воинские части и подразделения Западного оперативного командования выполняют...

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