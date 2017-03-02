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Возвращение с победой

02.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил Республики Беларусь. На полигоне Осиповичский боевую стрельбу выполнили военнослужащие 111‑й гвардейской артиллерийской бригады. Полевую выучку артиллеристов оценил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский.

Согласно замыслу комплексной проверки, личный состав артиллерийской бригады совершил марш на место проведения ратного испытания железнодорожными эшелонами. В общей сложности в строй подразделений было призвано из запаса более двухсот военнообязанных, снято с хранения свыше 50 единиц военной техники.

— В течение двух недель мы провели занятия, боевое слаживание подразделений и контрольные занятия,  — рассказал командир 111 абр гвардии полковник Леонид Киреев.  — Оценка военнослужащим ставится не только по количеству уничтоженных мишеней, но и исходя из затраченного на загрузку боеприпасов и первый выстрел времени. К примеру, время для батареи на оценку «отлично» — 2,5 минуты.

Особенность еще в том, что в расчетах есть как солдаты срочной военной службы, так и военнообязанные, призванные из запаса.

Вот что поведал старший сержант запаса Вадим Здыщук:

— В назначенное время прибыл к военкомату. В свое время срочную военную службу я проходил в должности командира орудия 152‑мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт». И благодаря офицерам артиллерийской бригады смог восстановить навыки по военной специальности.

…Настал момент ратного испытания. С наблюдательного пункта тактическое поле было видно как на ладони. Вскоре артиллеристы заняли штатные места и зарядили самоходные пушки. После этого практически одновременно глухие раскатистые выстрелы оглушили полигонную тишь… Казалось, в тот момент вся осиповичская земля содрогалась от мощных ударов артиллерии!

Макеты бронетранспортеров и живой силы условного противника разлетались на куски… Когда залпы огневых атак стихли, офицеры направились к мишеням. Вердикт был единогласен: все цели поражены. С учебно-боевой задачей военнообязанные справились на отлично.

— Эти сборы запомнятся мне надолго, — заверил старший лейтенант запаса Юрий Гуща. — Стрельбы прошли в мой день рождения — исполнилось 44 года!.. В кругу товарищей вспомнил молодость.


Гвардии полковник Леонид Киреев

 
 
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Продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил Республики Беларусь. На полигоне...

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