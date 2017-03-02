Наверняка многие минчане, вглядываясь в небо над столицей, и не догадываются, что за его мирной чистотой незримым оком следят военнослужащие в/ч 30151. Боевое дежурство непрерывно несут зенитные ракетные комплексы С‑300. Именно от профессионализма и подготовки людей в погонах зависит безопасность воздушного пространства вокруг главного промышленного и административного центра страны.



В одном из зенитных ракетных дивизионов накануне его заступления на боевое дежурство побывал наш корреспондент. В следующем году данному подразделению исполнится полвека.

За это время боевые пуски на различных полигонах выполнялись им только на оценку «отлично». Не стал исключением и прошлогодний визит на российский полигон Ашулук.

В начале своей истории на вооружении дивизиона состоял ЗРК малой дальности С‑125, с того момента его личный состав начал выполнять задачи по охране воздушных рубежей нашей Родины. А с 1985 года дивизион был перевооружен на новый многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности С‑300ПТ.

На протяжении почти двух лет этим подразделением командует подполковник Василий Костеж. Офицер с лейтенантских лет служит в в/ч 30151 — и часто вспоминает свой приход на должность командира дивизиона. Спустя два месяца был получен приказ выдвинуться в новый позиционный район и отработать по контрольным целям. С поставленной задачей подразделение тогда успешно справилось.

С тех пор зенитный ракетный дивизион под командованием подполковника Василия Костежа является одним из лучших в бригаде. Секрет прост: командир всегда старается вникнуть в проблемы подчиненных и быть для них примером.

— Боевое дежурство для нас — прежде всего огромная ответственность, которая ложится на плечи каждого военнослужащего, — уверен офицер. — От того, как пройдет подготовка к заступлению, во многом зависит наша дальнейшая работа. Рад, что у нас подобрался коллектив единомышленников, на который можно положиться.

Как же происходит непосредственная подготовка к заступлению на боевое дежурство? С этим вопросом я обратился к начальнику штаба — первому заместителю командира дивизиона капитану Эдуарду Максимчику.