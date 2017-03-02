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«Мне не хватало армейских будней»

02.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях личный состав одного из подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, которое сформировано из числа военнообязанных, призванных из запаса, совершил 200‑километровый марш на БТР‑70.

Когда боевая техника прибыла в 969‑ю базу резерва танков, запасники поделились впечатлениями.

— Марш прошли успешно, — с улыбкой произнес рядовой запаса Евгений Абрамович. — Это непросто: и дистанцию нужно соблюдать, и реакцией хорошей обладать. Все водители здесь — профессионалы, и это не хвастовство, а простая констатация факта.

Евгений рассказал, что в запас он уволился около пяти лет назад. Срочную военную службу проходил в 72 ОУЦ.


Рядовой запаса Евгений Абрамович

 
 
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