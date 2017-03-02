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«Мне не хватало армейских будней»
02.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
На днях личный состав одного из подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, которое сформировано из числа военнообязанных, призванных из запаса, совершил 200‑километровый марш на БТР‑70.
Когда боевая техника прибыла в 969‑ю базу резерва танков, запасники поделились впечатлениями.
— Марш прошли успешно, — с улыбкой произнес рядовой запаса Евгений Абрамович. — Это непросто: и дистанцию нужно соблюдать, и реакцией хорошей обладать. Все водители здесь — профессионалы, и это не хвастовство, а простая констатация факта.
Евгений рассказал, что в запас он уволился около пяти лет назад. Срочную военную службу проходил в 72 ОУЦ.
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