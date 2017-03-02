На прошлой неделе в Минске на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке прошел физкультурно-спортивный праздник «Минская лыжня — 2017». Традиционно в нем приняли участие и сотрудники органов государственной власти, местных органов управления. Организаторами праздника выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет. Всего в нем участвовало около двух тысяч человек.





Первыми в эстафетной гонке соревновались сотрудники облисполкомов и Минского райисполкома. Затем в отдельной эстафете 4 х 2,5 км за звание самой быстрой столичной команды лыжников состязались представители силовых министерств и ведомств. Наше Министерство обороны представляли заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко (капитан команды), полковник Дмитрий Ширко (военно-медицинский факультет в БГМУ), подполковник Валерий Радкевич (военный факультет в БГУ) и капитан Татьяна Мирошниченко (Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь).

В результате упорной борьбы наша дружина заняла пятое итоговое место, обогнав хорошо подготовленные команды Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета и Министерства внутренних дел. Лидировала среди силовых ведомств команда Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

По окончании мероприятия состоялось награждение отличившихся. Команды — победители и призеры эстафетных гонок были награждены кубками, участники команд — медалями и личными призами. Всем финишировавшим в массовых стартах вручили памятные медали Министерства спорта и туризма. Победители в спортивных конкурсах и состязаниях были награждены призами Минского горисполкома.

Кроме спортивной части, организаторами праздника были подготовлены веселые конкурсы для семей участников мероприятия. А силами поваров 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) для всех гостей праздника были организованы пункты обогрева (палатки) и горячее питание — солдатская каша и горячий чай. Моральный дух лыжникам на протяжении всего дня поднимал оркестр Военной академии Республики Беларусь.

Напомним: «Минская лыжня» проводится с февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 километров по маршруту Боровая — Раубичи вдоль автотрассы Минск — Витебск. В мероприятии приняло участие около 12 тысяч любителей лыжного спорта.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото из архива Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь