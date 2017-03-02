Настоящий праздник — с интересными экскурсиями, конкурсами, яркими впечатлениями и, конечно, подарками — устроили не так давно для школьников военнослужащие 127‑й гвардейской бригады связи (территориальной). В рамках дня открытых дверей бригаду посетили учащиеся двух школ города Барановичи и воспитанники Брестского кадетского областного училища.

К связистам в гости в тот день пришли ребята разных возрастов. Хорошо организованное мероприятие пришлось по вкусу и малышам, и старшеклассникам, у которых не за горами выбор будущей профессии. Разбившись на три группы, школьники поочередно посетили узел связи, столовую, библиотеку и клуб бригады, побывали и в казарме, узнали где и как живут солдаты.

А еще они посоревновались за звание быть лучшими в различных конкурсах. В частности, ученики разбирали и собирали на время автомат, снаряжали магазин («непродовольственный», как пошутил один из офицеров), а также застилали кровати. Поддержка у участников конкурсов была самая что ни на есть искренняя и громкая: болельщики тоже соревновались — кто кого перекричит. Командный голос вырабатывали?..