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Добро пожаловать к связистам!

02.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Настоящий праздник — с интересными экскурсиями, конкурсами, яркими впечатлениями и, конечно, подарками — устроили не так давно для школьников военнослужащие 127‑й гвардейской бригады связи (территориальной). В рамках дня открытых дверей бригаду посетили учащиеся двух школ города Барановичи и воспитанники Брестского кадетского областного училища.

К связистам в гости в тот день пришли ребята разных возрастов. Хорошо организованное мероприятие пришлось по вкусу и малышам, и старшеклассникам, у которых не за горами выбор будущей профессии. Разбившись на три группы, школьники поочередно посетили узел связи, столовую, библиотеку и клуб бригады, побывали и в казарме, узнали где и как живут солдаты.

А еще они посоревновались за звание быть лучшими в различных конкурсах. В частности, ученики разбирали и собирали на время автомат, снаряжали магазин («непродовольственный», как пошутил один из офицеров), а также застилали кровати. Поддержка у участников конкурсов была самая что ни на есть искренняя и громкая: болельщики тоже соревновались — кто кого перекричит. Командный голос вырабатывали?..


На учебном полигоне связи

 
 
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