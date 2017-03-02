Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/29.
Сведения о недвижимом имуществе
Капитальное строение (инв. № 622/С-42035) – одноэтажное здание финчасти с навесом, общая площадь 82,0 кв. м, 1954 года постройки, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: площадка, кабельная линия. Капитальное строение (инв. № 622/С-45732) – сооружение (тепловая сеть к зданию финчасти, инвентарный номер 1/29/ТС) протяженностью 39,9 м, 1954 года ввода в эксплуатацию.
Информация
о земельном участке
Площадь 0,0437 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (финчасть, инвентарный номер 622/С-42035). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0002 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В, площадью 0,0177 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 384,16 руб. (с НДС 20 %).
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами – 10 марта 2017 г. в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 990 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/80.
Сведения о недвижимом имуществе
Капитальное строение (инв. № 622/С-42839) – одноэтажное здание чайной с двумя теневыми навесами, общая площадь 221,3 кв. м, 1957 года постройки, фундамент – бетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: кабельная линия 0,4 кВ, площадка, выпуск канализации, водопровод (ввод). Капитальное строение (инв. № 622/С-45731) – сооружение (тепловая сеть к зданию чайной, инвентарный номер 1/80/ТС) протяженностью 95,3 м, 1954 года ввода в эксплуатацию.
Информация о земельном участке
Площадь 0,1107 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (чайная, инвентарный номер 622/С-42839). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0040 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В, площадью 0,0161 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадью 0,0318 га – в охранных зонах сетей и сооружений канализации. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 328,78 руб. (с НДС 20 %).
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами – 10 марта 2017 г. в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 6.300 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/243.
Начальная цена недвижимого имущества, рублей
17.837,78.
Сведения о недвижимом имуществе
Одноэтажное здание склада лакокрасок с рампой, общая площадь 315,0 кв. м, 1987 года постройки, фундамент – бетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – металлические, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: благоустройство, кабельная линия 0,4 кВ.
Информация о земельном участке
Площадь 0,1282 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (склад лакокрасок, инвентарный номер 622/С-42881). Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,0009 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 344,15 руб. (с НДС 20 %).
Условия использования земельного участка
Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и использовать земельный участок для размещения объектов промышленности, коммунального хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, административного назначения, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне жилой застройки.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта, иной проектной документации по мере надобности.
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним
документами – 10 марта 2017 г. в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 3.500 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Лот № 6
Недвижимое имущество
Капитальное строение (инв. № 622/С-42883).
Местонахождение
недвижимого имущества
Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/22.
Начальная цена недвижимого имущества, рублей
51.169,67.
Сведения о недвижимом имуществе
Одноэтажное здание склада ОМТО, общая площадь 663,8 кв. м, 1954 года постройки, фундамент – бетон, стены и перегородки – кирпичные, деревянные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежность: кабельная линия 0,4 кВ.
Информация о земельном участке
Площадь 0,1262 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (склад ОМТО, инвентарный номер 622/С-42883). Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,0013 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 328,78 руб. (с НДС 20 %).
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми
к ним документами – 10 марта 2017 г. в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 10.200 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Лот № 7
Недвижимое имущество
Капитальное строение (инв. № 622/С-42884).
Местонахождение
недвижимого имущества
Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/26.
Начальная цена недвижимого имущества,
рублей
43.723,82.
Сведения о недвижимом имуществе
Одноэтажное здание склада ОМТО, общая площадь 512,0 кв. м, 1954 года постройки, фундамент – бетон, стены – кирпичные и перегородки кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежность: кабельная линия 0,4 кВ.
Информация о земельном участке
Площадь 0,1025 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (склад ОМТО, инвентарный номер 622/С-42884). Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,0019 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 328,78 руб. (с НДС 20 %).
Условия использования земельного участка
Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и использовать земельный участок для размещения объектов промышленности, коммунального хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, административного назначения, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне жилой застройки.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта, иной проектной документации по мере надобности.
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00)
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами – 10 марта 2017 г. в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 8.700 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/242.
Начальная цена недвижимого имущества, рублей
5.484,43.
Сведения о недвижимом имуществе
Капитальное строение (инв. № 622/С-44110) – одноэтажное здание бытовки общей площадью 34,3 кв. м, 1987 года постройки, фундамент – бетон, стены и перегородки — кирпичные, перекрытия — деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежность: кабельная линия 0,4 кВ. Капитальное строение (инв. № 622/С-45730) – сооружение (тепловая сеть к зданию бытовки, инвентарный номер 1/242/ТС) протяженностью 9,4 м, 1987 года ввода в эксплуатацию.
Информация о земельном участке
Площадь 0,0466 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (бытовка, инвентарный номер 622/С-44110). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0003 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В, площадью 0,0009 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 317,09 руб. (с НДС 20 %).
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами – 10 марта 2017 г. в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 1 090 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Лот № 9
Недвижимое имущество
Капитальное строение (инв. № 622/С-44111).
Местонахождение недвижимого имущества
Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/19.
Начальная цена недвижимого имущества, рублей
27.214,44.
Сведения о недвижимом имуществе
Одноэтажное здание технического отдела с теневым навесом, общая площадь 228,5 кв. м, 1954 года постройки, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: площадка, выпуск канализации, водопроводный ввод, кабельная линия 0,4 кВ.
Информация о земельном участке
Площадь 0,0845 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (технический отдел, инвентарный номер 622/С-44111). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0065 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В, площадью 0,0094 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадью 0,0020 га – в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадью 0,0370 га – в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадью 0,0370 га – в охранных зонах сетей и сооружений канализации. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков,
составляют 764,72 руб. (с НДС 20 %).
Условия использования земельного участка
Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и использовать земельный участок для размещения объектов промышленности, коммунального хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, административного назначения, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне жилой застройки.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта, иной проектной документации по мере надобности.
Продавец недвижимого имущества
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).
Местный исполнительный комитет
Столбцовский районный исполнительный комитет
(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами – 10 марта 2017 г.
в 12.00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
Задаток в размере 5.400 руб. перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.
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