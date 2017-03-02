Лот № 9

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 622/С-44111).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/19.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 27.214,44.

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание технического отдела с теневым навесом, общая площадь 228,5 кв. м, 1954 года постройки, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: площадка, выпуск канализации, водопроводный ввод, кабельная линия 0,4 кВ.

Информация о земельном участке Площадь 0,0845 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (технический отдел, инвентарный номер 622/С-44111). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0065 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В, площадью 0,0094 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадью 0,0020 га – в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадью 0,0370 га – в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадью 0,0370 га – в охранных зонах сетей и сооружений канализации. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков,

составляют 764,72 руб. (с НДС 20 %).

Условия использования земельного участка Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и использовать земельный участок для размещения объектов промышленности, коммунального хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, административного назначения, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне жилой застройки. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта, иной проектной документации по мере надобности.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Брестская область, г. Барановичи, ул. Димитрова, 42, тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78).

Местный исполнительный комитет Столбцовский районный исполнительный комитет

(Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 01717) 510-00).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами – 10 марта 2017 г.

в 12.00.