Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01. 10. 2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
№
п/п
Адрес жилого
помещения
Характеристика жилого помещения
Срок подачи
заявления
Примечание
Этаж
Количество комнат
Общая
площадь
1
г. Осиповичи, ул. Черняховского, д. 30, кв. 13 (требуется ремонт)
5
2
47,35
по 11.03.2017
для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Осиповичи, в порядке очередности
2
Смолевичский район,
д. Напалки, д. 37/21, кв. 1
2
38,1
по 16.03.2017
для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
3
Смолевичский район,
д. Напалки, д. 37/22, кв. 4
2
39,1
по 16.03.2017
для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
4
Столбцовский район,
п. Новоколосово, ул. Победы, д. 11, кв. 75
1
34,1
по 16.03.2017
для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности
5
Осиповичский район,
д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24
1
36,03
по 16.03.2017
для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск,
ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.
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