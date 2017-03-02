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Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

02.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01. 10. 2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.


п/п		 Адрес жилого
помещения		 Характеристика жилого помещения Срок подачи
заявления		 Примечание
Этаж Количество комнат Общая
площадь

 

1 г. Осиповичи, ул. Черняховского, д. 30, кв. 13 (требуется ремонт) 5 2 47,35 по 11.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Осиповичи, в порядке очередности
2 Смолевичский район,
д. Напалки, д. 37/21, кв. 1		   2 38,1 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
3 Смолевичский район,
д. Напалки, д. 37/22, кв. 4		   2 39,1 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
4 Столбцовский район,
п. Новоколосово, ул. Победы, д. 11, кв. 75		   1 34,1 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности
5 Осиповичский район,
д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24		   1 36,03 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности

 

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск,

ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.

 
Теги: Минск
 
 
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