Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01. 10. 2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого

помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи

заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая

площадь

1 г. Осиповичи, ул. Черняховского, д. 30, кв. 13 (требуется ремонт) 5 2 47,35 по 11.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Осиповичи, в порядке очередности 2 Смолевичский район,

д. Напалки, д. 37/21, кв. 1 2 38,1 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 3 Смолевичский район,

д. Напалки, д. 37/22, кв. 4 2 39,1 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 4 Столбцовский район,

п. Новоколосово, ул. Победы, д. 11, кв. 75 1 34,1 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности 5 Осиповичский район,

д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24 1 36,03 по 16.03.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск,

ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.