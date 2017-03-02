В белорусской столице открыли монумент городовому, передает телеканал «МИР 24».

Министр внутренних дел Игорь Шуневич лично внес коррективы в проект. В композиции появились дворняга и фонарь, который будет гореть по ночам. Образ городового собирательный, но все детали правдивы. Даже погоны у него разные, как и было в начале 20-го века. Тогда на службу брали бывших солдат, поэтому на одном плече они носили армейский погон, а на другом – полицейский.

«Преемственность в МВД Беларуси хранится свято. Мы чтим все поколения правоохранителей, которые создали сегодня образ сотрудника внутренних дел. Благодаря их труду и жизням, которые они теряли, сегодня у нас в стране мир и порядок», - заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Памятник находится рядом с музеем МВД, где стражи порядка участвовали в торжественном открытии обновленной экспозиции. После реставрации в здании появились дополнительные площади. Теперь посетители смогут увидеть экспонаты из фондов.

И открытие скульптурной группы, и обновление экспозиции музея приурочены к столетию белорусской милиции. Свой юбилей правоохранительное ведомство Беларуси отметит 4 марта.