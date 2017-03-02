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Instagram удалил более 320 ссылок на "группы смерти"

02.03.2017 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Популярная социальная сеть Instagram удалила более 320 ссылок на так называемые "группы смерти", сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Instagram удалил более 320 ссылок на "группы смерти"
© flickr.com/ Hash Milhan
В Беларуси расследуют два дела о деятельности "групп смерти"

С января этого года специалисты Роскомнадзора и Роспотребнадзора зафиксировали всплеск активности организаторов суицидальных сообществ в социальных сетях. Отмечается, что традиционная для подобных сообществ площадка "ВКонтакте" теперь менее популярна. Пользователи-подростки пользуются Instagram.

"В результате сотрудничества с Роскомнадзором администрация социальной сети Instagram удалила 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности "групп смерти", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации.

В Роскомнадзоре обратили внимание, что подготовлена методика оперативного выявления суицидального контента в социальных сетях. "Ежедневно специалистами ведомства, администраторами популярных интернет-площадок и активистами общественных организаций выявляется и блокируется более 150 сообществ, посвященных самоубийствам", — рассказали в ведомстве.

Ранее Sputnik со ссылкой на Следственный комитет Беларуси сообщал, что в республике в настоящее время расследуют два уголовных дела, возбужденных по факту склонения к самоубийству подростков в так называемых "группах смерти" в социальных сетях.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании Facebook, владеющей Instagram, заявили о готовности в оперативном режиме противодействовать распространению незаконной информации.

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