МИНСК, 2 мар — Sputnik. Популярная социальная сеть Instagram удалила более 320 ссылок на так называемые "группы смерти", сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

С января этого года специалисты Роскомнадзора и Роспотребнадзора зафиксировали всплеск активности организаторов суицидальных сообществ в социальных сетях. Отмечается, что традиционная для подобных сообществ площадка "ВКонтакте" теперь менее популярна. Пользователи-подростки пользуются Instagram.

"В результате сотрудничества с Роскомнадзором администрация социальной сети Instagram удалила 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности "групп смерти", — говорится в сообщении .

Кроме того, представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации.

В Роскомнадзоре обратили внимание, что подготовлена методика оперативного выявления суицидального контента в социальных сетях. "Ежедневно специалистами ведомства, администраторами популярных интернет-площадок и активистами общественных организаций выявляется и блокируется более 150 сообществ, посвященных самоубийствам", — рассказали в ведомстве.

Ранее Sputnik со ссылкой на Следственный комитет Беларуси сообщал, что в республике в настоящее время расследуют два уголовных дела, возбужденных по факту склонения к самоубийству подростков в так называемых "группах смерти" в социальных сетях.