Доброе утро!

Смотрите, чтобы вас не сдуло по дороге на работу — сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра . Однако будет тепло.





ВАЖНОЕ

Борьба с тунеядцами продолжает совершенствоваться: еще одну категорию подозреваемых в иждивенчестве освободят от уплаты сбора. Речь идет о тех, кто ухаживал за больными детьми и сможет это доказать .

Похоже, активисты отстояли землю у Куропат : на столичной улице Мирошниченко не будут строить бизнес-центр. «Мы подтвердили свое решение уйти с площадки. Технику оттуда мы уже вывезли, сейчас на площадке демонтируются и вывозятся бетонные плиты», — рассказал представитель застройщика.

В 2016 году из Беларуси уехало в другие страны чуть более 13 000 человек — это примерно на 3 тыс. больше, чем в 2015-м. Мы посмотрели, куда чаще всего уезжали белорусы .

Валерий Цепкало больше не директор Администрации ПВТ. Несмотря на динамичное развитие отрасли в последнее время, не все ставившиеся при создании особого режима задачи были решены, что в последнее время вызывало дискуссии экспертов и участников рынка. 42.TUT.BY собрал несколько самых ярких цитат человека, который возглавлял ПВТ с момента создания на протяжении более 10 лет. А мы попытались предположить, кто станет новым куратором белорусских айтишников. Очевидно, что кто-то из кадрового резерва президента. Возглавить одну из немногих отраслей, которые даже в кризис показывают рост, не отказались бы многие. Проблема в том, что в ней надо хорошо разбираться. Это гораздо сложнее, чем торговать привычными сахаром, мебелью или трусами.





Россия настойчиво манит белорусские нефтепродукты в свои порты : РЖД увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Северо-Запада РФ. Уже давно основной транзит белорусских нефтепродуктов осуществляется через порты Литвы и Латвии в силу географической близости. «Если потребуется, мы дадим дополнительные скидки для того, чтобы грузы ехали по железной дороге не в Прибалтику, а на северо-запад за счет того, что у нас есть такая экономика», — ранее обещали в РЖД.

ПОПУЛЯРНОЕ

«Группы смерти» пришли в Беларусь — а ведь только недавно недавно расследование на тему подростковых суицидов всколыхнуло Россию . В Витебске выявлены несколько случаев, когда подростков через группы в соцсетях подстрекали к суициду, по одному возбуждено уголовное дело. Обязательно прочтите, какие признаки поведения подростка должны насторожить родителя . «Сейчас пошла волна подобных случаев: в регионе выявили около 38 детей, которые вступили в деструктивные интернет-сообщества. К счастью, этих подростков вовремя остановили», — рассказывают медики .

Бизнесмен Александр Центер в январе пригнал себе из США… самолет . Легкий винтовой Cessna 182. Пролетел сам тысячи километров над Атлантикой. Мы поговорили с пилотом об экстремальном перелете, о дорогом хобби и планах вернуть популярность малой авиации в Беларуси.

В Минске была репетиция парада милиционеров, который пройдет 4 марта. По перекрытой центральной части проспекта Независимости прошли колонны правоохранителей и проехала боевая техника. Наша фотокорреспондент посмотрела на репетицию вместе с главой МВД Игорем Шуневичем и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. А еще вчера к празднику торжественно открыли скульптуру городового и реконструированный Музей милиции .





REALT.TUT.BY увидел объявление о продаже современного симпатичного новостроя на 160 м² под Минском в комплектации «завози мебель и живи» за 100 тысяч долларов — и решил съездить и посмотреть, что за дом, дорого это за него или нормально. И ребята увидели действительно отличный «каркасник» ! «У многих в голове сказка про трех поросят, считают, что каркас — конструкция дешевая и ненадежная. На самом деле качественный каркасный дом — это очень прочное и функциональное сооружение. И не такое уж дешевое, как пытаются выдавать его на нашем рынке», — говорит владелец.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите чудесный рассказ о «сталинке» за Большим театром , где жили звезды — так называемом «доме балерин». Теперь можно лишь воображать, как из подъезда выходила красавица-балерина Бася Карпилова, а под окнами ее соседа — оперного певца Исидора Болотина — стояли поклонницы. Впрочем, в квартире № 5 и сейчас, бывает, слышна музыка: там дает уроки виолончели мировая знаменитость Владимир Перлин.

FINANCE.TUT.BY разыскал белорусов с «денежными» фамилиями , чтобы выяснить, влияет ли она на уровень дохода и на количество шуток в адрес ее обладателей. Обязательно прочтите, как живут минчанка Наталья Копейкина, витеблянка Катерина Денежкина, студентка Алена Рубель, случчанин Илья Рублевский, педагог Надежда Богатова, а также двое парней — Бедняков и Бедный.

Светлана — 38-летняя уборщица в детском садике — стала одной из самых ярких фигур на массовой акции протеста , которая прошла в Витебске 26 февраля. Женщина решительно выходила вперед и произносила довольно смелые вещи. Мы пообщались с «витебской Жанной д’Арк» : «Я это делала не для того, чтобы мной восхищались. Мне за державу обидно. Беларусь мне видится красивой, чистой страной, где должны уважать человека. Наши люди действительно достойны лучшей жизни».





Год назад журналист Рута Ванагайте выпустила в Литве книгу «Наши» об участии литовцев в массовых убийствах евреев. Власти объявили книгу проектом Путина и угрозой национальной безопасности, саму Ванагайте в интернете угрожали убить… Литовская журналистка рассказала нам, как потеряла друзей за книгу о Холокосте .

Все новости четверга, 2 марта

Если вы пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах», не беда — посмотрите в записи . Напомним, говорили об анонсированных послаблениях для малого и среднего бизнеса, снятии излишнего давления. Чалый считает, что это хороший знак и движение по верной дороге. Хороших выходных!

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