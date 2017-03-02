На этой неделе температурный фон соответствует концу марта — началу апреля. В выходные дни ожидается по-весеннему теплая погода, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Матвеев

4 марта, в субботу, в Витебске возможен дождь. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +4…+6 °С.

5 марта, в воскресенье, потеплеет еще больше: ночью — до +5 °С, днем — до +8 °С. Однако не забывайте зонтик.

Погода в Витебске и области

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