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Тепло, как в апреле. Погода в выходные в Витебске

03.03.2017 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе температурный фон соответствует концу марта — началу апреля. В выходные дни ожидается по-весеннему теплая погода, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

4 марта, в субботу, в Витебске возможен дождь. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +4…+6 °С.

5 марта, в воскресенье, потеплеет еще больше: ночью — до +5 °С, днем — до +8 °С. Однако не забывайте зонтик.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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На этой неделе температурный фон соответствует концу марта - началу апреля.

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