В Березе в отношении местного активиста Объединенной гражданской партии Александра Кабанова составили административный протокол, его судят за мелкое хулиганство.





2 марта около 7.15 при выходе из подъезда дома, где живет, он заметил подозрительного мужчину. Когда тот проследовал за ним, Кабанов, опасаясь провокации, подошел к стоявшей у дома милицейской машине.

«После этого неизвестный начал приставать ко мне с просьбами дать закурить и денег, а потом оскорблять меня, — сказал Кабанов. — Сначала сотрудники милиции не реагировали на мои просьбы оградить от этого человека. И только когда я заявил, что сам позвоню в милицию, нас с этим человеком доставили в РОВД».

По словам Кабанова, в милиции у него взяли объяснения, почему он во время инцидента вышел на проезжую часть. Протокол за нарушение правил дорожного движения не составлялся.

«Второй раз меня доставили в районный отдел внутренних дел около десяти утра. Там показали составленный в отношении меня протокол за мелкое хулиганство по статье 17.1 КоАП, — сообщил активист. — Оказалось, этот провокатор написал заявление, что я нецензурно выражался и приставал к прохожим. Меня задержали и поместили в камеру, а около 14 часов доставили в суд Березовского района для рассмотрения материалов административного дела».

В суде Кабанов заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил его. Следующее заседание назначено на 9 марта.

«Я считаю, что все это делается с целью запугивания людей, которые наиболее активно выступают за отмену декрета о «тунеядцах», — заявил Кабанов.

Он отметил, что в Березовском РОВД ему вручили новую повестку: явиться в качестве свидетеля 3 марта в 10.00 в Ленинский РОВД Бреста.

Накануне его вызывали туда повесткой на 5 марта, в день планируемой в Бресте акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Кабанов отметил, что 1 марта в Березовском РОВД он отказался давать пояснения об участии в акции против декрета, которая прошла 26 февраля в Бресте.

В тот день несколько сотен человек собрались на площади Ленина, где прошел митинг. Его участники говорили об экономической несостоятельности властей, проблемах с трудоустройством, низкой зарплате и требовали отмены декрета о «тунеядцах». Затем протестующие колонной прошли к зданию облисполкома, там тоже провели митинг и прикрепили к зданию областной администрации листовку с надписью «Баста!». После этого около 350 человек прошли по центральным улицам города — Пушкинской и Советской.

В ходе акции состоялся сбор подписей за отмену декрета № 3.

Это была вторая акция в регионе против декрета. Первая состоялась в Бресте на площади Ленина 19 февраля. В ней приняли участие около 100 человек.

Очередная акция против декрета о «тунеядцах» планируется в Бресте 5 марта. Проводить в регионе подобные акции предполагается до полной отмены декрета. В областном центре создан комитет движения за отмену декрета № 3. В комитет вошло 30 человек, в их числе жители Бреста, Кобрина, Березы, Барановичей, Пружан, Ивацевичей, Пинска и Дрогичина.