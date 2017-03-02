﻿ До +10 и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные. 21.by
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До +10 и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные

03.03.2017 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в первые выходные марта будет теплой, но ветреной. Самым теплым днем будет воскресенье — прогнозируют до +10 градусов. По предварительным данным, такая погода продержится всю следующую неделю.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 3 марта, будет максимум +5°С, пасмурно. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В субботу ветер немного утихнет, но по-прежнему будет порывистым, небо — пасмурным. Днем потеплеет до +7°С.

5 марта станет самым «весенним» днем недели: +10°С, солнечно, скорость порывов ветра уменьшится до 10 м/с.

В понедельник снова обещают пасмурную погоду и снижение температуры воздуха до +8°С. Порывистый ветер ожидается лишь днем.

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Теги: Могилев
 
 
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Самым теплым днем будет воскресенье.

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