Погода в Могилеве в первые выходные марта будет теплой, но ветреной. Самым теплым днем будет воскресенье — прогнозируют до +10 градусов. По предварительным данным, такая погода продержится всю следующую неделю.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 3 марта, будет максимум +5°С, пасмурно. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В субботу ветер немного утихнет, но по-прежнему будет порывистым, небо — пасмурным. Днем потеплеет до +7°С.

5 марта станет самым «весенним» днем недели: +10°С, солнечно, скорость порывов ветра уменьшится до 10 м/с.

В понедельник снова обещают пасмурную погоду и снижение температуры воздуха до +8°С. Порывистый ветер ожидается лишь днем.

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