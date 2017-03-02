МИНСК, 3 мар — Sputnik. Турист из России Дмитрий Сомов, пропавший неподалеку от острова Пхукет в Таиланде, найден живым в открытом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

Сомов вместе с тремя друзьями накануне утром отправился в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета заниматься сноркелингом (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами). В какой-то момент компанию подхватило мощное подводное течение, они разделились и потеряли друг друга.

"Троим российским туристам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на берег. Дмитрия Сомова не нашли. Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция", — сообщил Соснов.

К поискам Сомова подключилась морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы. По словам дипломата, надежды на то, что пропавший турист будет найден живым, было мало.

"До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора, мой собеседник закричал — нет, он живой!" — рассказал консул.

В настоящее время 49-летний россиянин, сутки продержавшийся в воде за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы и те, кто занимается сноркелингом, уже на пути к Пхукету, добавил Соснов.

Консул поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции.