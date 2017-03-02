﻿﻿ Пропавший российский турист в Таиланде выжил благодаря бую. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пропавший российский турист в Таиланде выжил благодаря бую

03.03.2017 08:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Турист из России Дмитрий Сомов, пропавший неподалеку от острова Пхукет в Таиланде, найден живым в открытом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

Сомов вместе с тремя друзьями накануне утром отправился в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета заниматься сноркелингом (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами). В какой-то момент компанию подхватило мощное подводное течение, они разделились и потеряли друг друга.

"Троим российским туристам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на берег. Дмитрия Сомова не нашли. Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция", — сообщил Соснов.

К поискам Сомова подключилась морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы. По словам дипломата, надежды на то, что пропавший турист будет найден живым, было мало.

"До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора, мой собеседник закричал — нет, он живой!" — рассказал консул.

В настоящее время 49-летний россиянин, сутки продержавшийся в воде за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы и те, кто занимается сноркелингом, уже на пути к Пхукету, добавил Соснов.

Консул поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисками российского туриста занимались добровольцы, а также морская полиция, таиландские военные моряки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До +10 и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика