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Учащийся колледжа после прыжка с моста находится в реанимации

03.03.2017 08:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Учащийся одного из витебских колледжей после прыжка с моста в Новополоцке получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Несчастный случай произошел в ночь на 28 февраля: 19-летний местный житель совершил прыжок с Калининского моста в Западную Двину. Из воды молодой человек выбрался самостоятельно, но по берегу он идти уже не смог.

С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где был прооперирован. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Характер полученных травм не уточняется.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Рассматриваются все версии произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Бригада скорой помощи доставила молодого человека в больницу Новополоцка, где медики в экстренном порядке прооперировали пострадавшего.

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