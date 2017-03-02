МИНСК, 3 мар — Sputnik. Учащийся одного из витебских колледжей после прыжка с моста в Новополоцке получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Несчастный случай произошел в ночь на 28 февраля: 19-летний местный житель совершил прыжок с Калининского моста в Западную Двину. Из воды молодой человек выбрался самостоятельно, но по берегу он идти уже не смог.

С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где был прооперирован. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Характер полученных травм не уточняется.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Рассматриваются все версии произошедшего.