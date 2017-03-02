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Учащийся колледжа после прыжка с моста находится в реанимации
03.03.2017 08:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Учащийся одного из витебских колледжей после прыжка с моста в Новополоцке получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Несчастный случай произошел в ночь на 28 февраля: 19-летний местный житель совершил прыжок с Калининского моста в Западную Двину. Из воды молодой человек выбрался самостоятельно, но по берегу он идти уже не смог.
С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где был прооперирован. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Характер полученных травм не уточняется.
Правоохранители проводят проверку по данному факту. Рассматриваются все версии произошедшего.
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Бригада скорой помощи доставила молодого человека в больницу Новополоцка, где медики в экстренном порядке прооперировали пострадавшего.
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