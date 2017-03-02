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ГПК: около 500 белорусов незаконно перевозили иностранцев в Россию

03.03.2017 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Порядка 500 граждан Беларуси были оштрафованы в минувшем году за незаконный провоз иностранцев без необходимых документов через границу России, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

"Около 500 белорусов в 2016 году привлечены к административной ответственности за незаконный провоз иностранцев и лиц без гражданства через Государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

По информации белорусских пограничников, чаще всего белорусы подвозили граждан Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Ливана. "Иностранцы таким образом пытались попасть на российскую территорию с нарушениями — без надлежащих документов", — пояснили в ГПК.

Белорусы же в этих ситуациях, пытаясь или оказать добрую услугу, или заработать, нарушали законодательство Российской Федерации. "В результате такие рядовые поездки по частным делам в соседнюю страну завершались штрафами в 1000 российских рублей (32,5 белорусских)", — добавили в Госпогранкомитете.

"Административное правонарушение может быть переквалифицировано в уголовное в случае, если правоохранители установят умысел в действиях перевозчиков — белорусов", — продолжили в ведомстве.

В связи с этим белорусские пограничники рекомендуют при поездках на территорию России "осмотрительно относиться к незнакомцам, которые просят подвезти их". Также Госпогранкомитет напомнил белорусским гражданам, которые следуют в РФ, о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

С 1 февраля директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ — Брянской, Смоленской и Псковской областях.

Как сообщил 1 марта глава МИД Беларуси Владимир Макей, белорусско-российская межведомственная группа на заседании в Гродно 13-15 марта рассмотрит проблемные пограничные вопросы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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При поездках в Россию с белорусской территории случайные попутчики могут стать причиной нарушения законодательства, подчеркнули в ГПК.

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