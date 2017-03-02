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Погода в Гродно и области в выходные: облачно, но с прояснениями
03.03.2017 09:22 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми — температура воздуха в воскресенье прогреет до +13°C. Синоптики обещают и переменную облачность с прояснениями, и пасмурную субботу. О погоде
Теплая погода сохранится на протяжении всех выходных.
В субботу, 4 марта, в Гродно и области ожидается облачная погода. Будет пасмурный день без осадков. Температура воздуха +7… +9°C.
В воскресенье, 5 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха утром +5… +7°С. Днем — +11… +13°С.
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми - температура воздуха в воскресенье прогреет до +13°C. Синоптики обещают и переменную облачность с...
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