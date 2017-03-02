Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми — температура воздуха в воскресенье прогреет до +13°C. Синоптики обещают и переменную облачность с прояснениями, и пасмурную субботу. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Reuters, носит иллюстративный характер

Теплая погода сохранится на протяжении всех выходных.

В субботу, 4 марта, в Гродно и области ожидается облачная погода. Будет пасмурный день без осадков. Температура воздуха +7… +9°C.

В воскресенье, 5 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха утром +5… +7°С. Днем — +11… +13°С.

Погода в Гродно и области .

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!