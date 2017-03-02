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На Нобелевскую премию мира выдвинуты 318 кандидатов

03.03.2017 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Более трехсот кандидатов выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира в 2017-м году, сообщил в пятницу Нобелевский комитет.

На Нобелевскую премию мира выдвинуты 318 кандидатов
© flickr.com/ deltaenthalpy
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Список претендентов на премию этого года включает 215 человек и 103 организации. Что интересно, обычно номинантов на "нобелевку" в этой категории куда меньше, а большее количество было лишь в 2016-м году.

Имена претендентов на премию Нобелевский комитет держит в тайне в течение 50 лет, однако уже известно, что на нее выдвинут и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также традиционно на "нобелевку" за укрепление мира претендуют канцлер ФРГ Ангела Меркель, Папа Римский Франциск и другие мировые деятели.

Так называемый "короткий список" претендентов комитет подготовит к осени, а имя обладатели премии назовут в Осло (Норвегия) в октябре. Пока букмекерские конторы не делают ставки на лауреата премии.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны". В разные годы премию получали президенты США Барак Обама, СССР Михаил Горбачев, ООН, Евросоюз, активисты многих стран мира и ряд организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Большее количество претендентов на престижную премию было только в 2016 году, когда в список номинантов вошли 376 соискателей.

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