МИНСК, 3 мар — Sputnik. Среди версий причин пожара на складе в Бресте — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в складе, расположенном на улице Суворова, поступило брестским спасателям рано утром в четверг, 2 марта. Через две минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Возгорание в здании склада удалось ликвидировать за час с небольшим.

"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", — рассказали в областном УМЧС.

Собеседники агентства отметили, что огонь уничтожил два фронтальных погрузчика, два деревообрабатывающих станка, а также деревянные поддоны.

В результате пожара никто не пострадал. Сторож, осуществлявший круглосуточное охрану склада, в момент ЧП производил обход территории.

Металлический склад был построен в 1983 году и принадлежит ООО.