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МЧС озвучило вероятные причины крупного пожара на складе в Бресте
03.03.2017 09:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Среди версий причин пожара на складе в Бресте — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в складе, расположенном на улице Суворова, поступило брестским спасателям рано утром в четверг, 2 марта. Через две минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Возгорание в здании склада удалось ликвидировать за час с небольшим.
"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", — рассказали в областном УМЧС.
Собеседники агентства отметили, что огонь уничтожил два фронтальных погрузчика, два деревообрабатывающих станка, а также деревянные поддоны.
В результате пожара никто не пострадал. Сторож, осуществлявший круглосуточное охрану склада, в момент ЧП производил обход территории.
Металлический склад был построен в 1983 году и принадлежит ООО.
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Когда спасатели прибыли на место ЧП, они увидели открытый огонь в металлическом складе, в результате пожара никто не пострадал.
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