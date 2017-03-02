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МЧС озвучило вероятные причины крупного пожара на складе в Бресте

03.03.2017 09:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Среди версий причин пожара на складе в Бресте — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.

МЧС озвучило вероятные причины крупного пожара на складе в Бресте
© МЧС Брест / YouTube
Пожар на складе в Бресте: сгорели продукция, 2 погрузчика и станки

Сообщение о пожаре в складе, расположенном на улице Суворова, поступило брестским спасателям рано утром в четверг, 2 марта. Через две минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Возгорание в здании склада удалось ликвидировать за час с небольшим.

"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", — рассказали в областном УМЧС.

Собеседники агентства отметили, что огонь уничтожил два фронтальных погрузчика, два деревообрабатывающих станка, а также деревянные поддоны.

В результате пожара никто не пострадал. Сторож, осуществлявший круглосуточное охрану склада, в момент ЧП производил обход территории.

Металлический склад был построен в 1983 году и принадлежит ООО. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Когда спасатели прибыли на место ЧП, они увидели открытый огонь в металлическом складе, в результате пожара никто не пострадал.

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