МИНСК, 3 мар — Sputnik. Отставку Валерия Цепкало с поста руководителя Парка высоких технологий (ПВТ) уже второй день продолжают обсуждать белорусские интернет-пользователи.

Валерий Цепкало решением президента Беларуси Александра Лукашенко 2 марта был освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий" . Новость о отстранении Цепкало с поста директора ПВТ сразу породила бурное обсуждение в социальных сетях.

Многие интернет-пользователи настроены откровенно пессимистично из-за отставки бессменного главы ПВТ.

"Теперь у Парка высоких технологий будет новый директор. И это будет другой парк, и других технологий. Вот не случайно многие знакомые айтишники улетели еще перед Новым годом зимовать и работать в теплые заморские края. Будут ли возвращаться по юридическим адресам?" — написал в своем Facebook пользователь Anatol Shyrvel.

Некоторые пытаются вообразить карьерный рост для бывшего главы ПВТ и дипломата. "Хотелось бы, чтобы Валерия Цепкало попросили стать премьер-министром. Но не уверен, что это случится", — предположил Michael Dubakov .

"…Это очень плохо для страны. Я не думаю, что на его место среди чиновников найдут человека с хорошим английским", — написал в соцсети Юрий Зиссер.

Однако остаются и более оптимистично настроенные люди: они желают успехов и ПВТ, и Цепкало в его дальнейшей карьере. "Думаю что он останется образцом чиновника-патриота-профессионала на долгие-долгие годы. Желаю ему дальнейших успехов! Надеюсь, что его дело, ПВТ, будет жить", — выразил уверенность Алексей Шабловский.

Валерий Цепкало руководил ПВТ с момента его создания. До этого он в течение трех лет работал помощником президента Беларуси и отвечал за науку и технологии. С 1997 года по 2002 год был чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в США.