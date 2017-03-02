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Социальные сети продолжают обсуждать отставку Цепкало
03.03.2017 09:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Отставку Валерия Цепкало с поста руководителя Парка высоких технологий (ПВТ) уже второй день продолжают обсуждать белорусские интернет-пользователи.
Многие интернет-пользователи настроены откровенно пессимистично из-за отставки бессменного главы ПВТ.
"Теперь у Парка высоких технологий будет новый директор. И это будет другой парк, и других технологий. Вот не случайно многие знакомые айтишники улетели еще перед Новым годом зимовать и работать в теплые заморские края. Будут ли возвращаться по юридическим адресам?" — написал в своем
Некоторые пытаются вообразить карьерный рост для бывшего главы ПВТ и дипломата. "Хотелось бы, чтобы Валерия Цепкало попросили стать премьер-министром. Но не уверен, что это случится", — предположил
"…Это очень плохо для страны. Я не думаю, что на его место среди чиновников найдут человека с хорошим английским", —
Однако остаются и более оптимистично настроенные люди: они желают успехов и ПВТ, и Цепкало в его дальнейшей карьере. "Думаю что он останется образцом чиновника-патриота-профессионала на долгие-долгие годы. Желаю ему дальнейших успехов! Надеюсь, что его дело, ПВТ, будет жить", —
Валерий Цепкало руководил ПВТ с момента его создания. До этого он в течение трех лет работал помощником президента Беларуси и отвечал за науку и технологии. С 1997 года по 2002 год был чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в США.
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Многие пользователи задаются вопросом, за что Цепкало лишился должности руководителя Парка высоких технологий.
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