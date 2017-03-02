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Суд огласит приговор обвиняемому по делу о резне бензопилой в Минске
03.03.2017 09:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В пятницу Минский городской суд огласит приговор Владиславу Казакевичу, обвиняемому в нападении с бензопилой в ТЦ «Новая Европа». Как сообщает
«Приговор будет оглашен в зале суда Московского района в 10:30», - сообщили в суде.
17-летнему Казакевичу вменяются статьи «приготовление к убийству двух и более лиц», «убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений» и «хулиганство». Срок, который просит для него прокурор, объясняется тем, что молодому человек в момент совершения преступления не исполнилось 18 лет.
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17-летний Владислав Казакевич признал вину в убийстве продавщицы ТЦ «Новая Европа», но не раскаялся.
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