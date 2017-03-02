В пятницу Минский городской суд огласит приговор Владиславу Казакевичу, обвиняемому в нападении с бензопилой в ТЦ «Новая Европа». Как сообщает sputnik.by , прокурор попросил у суда наказания в виде 15 лет лишения свободы.

«Приговор будет оглашен в зале суда Московского района в 10:30», - сообщили в суде.

17-летнему Казакевичу вменяются статьи «приготовление к убийству двух и более лиц», «убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений» и «хулиганство». Срок, который просит для него прокурор, объясняется тем, что молодому человек в момент совершения преступления не исполнилось 18 лет.