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Директор предприятия в Воложинском районе подозревается в откатах по закупкам 4-летней давности

03.03.2017 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении 52-летнего руководителя предприятия в Воложинском районе возбуждено уголовное дело по поводу превышения полномочий и взяточничества. Он подозревается в откатах при закупке оборудования, сообщает УВД Миноблисполкома.

После проверки сотрудниками ОБЭП возникли вопросы по действиям руководителя в 2012 году. По имеющимся сведениям, директор коммунального предприятия, будучи на рабочем месте, получил взятку на 2 тысячи долларов от учредителя одного из заводов.

За деньги предполагалось решить вопрос о заключении договора купли-продажи на поставку в адрес коммунальщиков 6 насосных установок на общую сумму более 630 млн рублей «старыми».

Сделка прошла без проведения необходимой процедуры госзакупки, при этом цена оборудования оказалась явно завышена. Ущерб оценивают в более 470 млн неденоминированных рублей.

С доводами проверяющих согласились в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) и ст. 426 Уголовного кодекса («Превышение власти или служебных полномочий»).

 
 
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Сделка прошла без проведения необходимой процедуры госзакупки, а цена оказалась завышена. Ущерб оценивают в 470 млн рублей "старыми".

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