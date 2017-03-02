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Дело о нападении c бензопилой в ТЦ "Европа". Сегодня суд оглашает приговор Владиславу Казакевичу (live)
03.03.2017 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Накануне прокурор попросил приговорить обвиняемого в нападении в ТЦ «Европа» к максимальному для несовершеннолетнего сроку — 15 годам лишения свободы. Казакевич будет отбывать наказание в колонии общего режима, хотя родители парня настаивали на принудительном лечении сына.
В пятницу, в 10.30 утра, суд Петр Орлов вынесет приговор по громкому делу о нападении в ТЦ «Европа». Накануне,
TUT.BY ведет прямую трансляцию из Минского городского суда.
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— Высокий суд, при назначении наказания нужно учитывать частичное погашение ущерба, несовершеннолетний возраст обвиняемого в момент преступления, его характеристики, полное отсутствие раскаяния. Прошу признать его виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы, — говорил прокурор Олег Буйленков.
Ни адвокат обвиняемого, ни врачи во время процесса не ставили вопрос о том, что Казакевича нужно принудительно лечить. Защитник всего лишь просил переквалифицировать ст. 139 УК «Убийство» на более легкую часть, по которой грозит наказание от 6 до 15 лет, и убрать из обвинения ст. 339 «Хулиганство» и ст. 13 УК «Приготовление к преступлению» из-за недоказанности.
Правда, во время процесса адвокат просил назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, но суд ходатайство отклонил.
В своем последнем слове обвиняемый был краток.
— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — спокойно заявил Казакевич.
После этого
— Его слова — подтверждение болезни. Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым, — заявил Валентин Казакевич.
Напомним, 8 октября молодой человек с бензопилой
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Дело о нападении c бензопилой в ТЦ "Европа". Сегодня суд оглашает приговор Владиславу Казакевичу (live)
Накануне прокурор попросил приговорить обвиняемого к максимальному сроку - 15 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, хотя...
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