﻿ Дело о нападении c бензопилой в ТЦ "Европа". Сегодня суд оглашает приговор Владиславу Казакевичу (live). 21.by
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Дело о нападении c бензопилой в ТЦ "Европа". Сегодня суд оглашает приговор Владиславу Казакевичу (live)

03.03.2017 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Накануне прокурор попросил приговорить обвиняемого в нападении в ТЦ «Европа» к максимальному для несовершеннолетнего сроку — 15 годам лишения свободы. Казакевич будет отбывать наказание в колонии общего режима, хотя родители парня настаивали на принудительном лечении сына.


В пятницу, в 10.30 утра, суд Петр Орлов вынесет приговор по громкому делу о нападении в ТЦ «Европа». Накануне, выступая в прениях, гособвинитель заявил, что вина 18-летнего Влада Казакевича полностью доказана.

TUT.BY ведет прямую трансляцию из Минского городского суда.

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— Высокий суд, при назначении наказания нужно учитывать частичное погашение ущерба, несовершеннолетний возраст обвиняемого в момент преступления, его характеристики, полное отсутствие раскаяния. Прошу признать его виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы, — говорил прокурор Олег Буйленков.

Ни адвокат обвиняемого, ни врачи во время процесса не ставили вопрос о том, что Казакевича нужно принудительно лечить. Защитник всего лишь просил переквалифицировать ст. 139 УК «Убийство» на более легкую часть, по которой грозит наказание от 6 до 15 лет, и убрать из обвинения ст. 339 «Хулиганство» и ст. 13 УК «Приготовление к преступлению» из-за недоказанности.

Правда, во время процесса адвокат просил назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, но суд ходатайство отклонил.

В своем последнем слове обвиняемый был краток.

—  К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — спокойно заявил Казакевич.

После этого отец Влада Казакевича прокомментировал слова сына:

— Его слова — подтверждение болезни. Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым, — заявил Валентин Казакевич.

Напомним, 8 октября молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали.

 
 
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Накануне прокурор попросил приговорить обвиняемого к максимальному сроку - 15 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, хотя...

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