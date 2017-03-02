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Устроивший резню в ТЦ студент приговорен к 15 годам лишения свободы
03.03.2017 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Минский городской суд назначил Владиславу Казакевичу, устроившему кровавую резню в торговом центре "Новая Европа" 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Минский городской суд назначил Владиславу Казакевичу, устроившему кровавую резню в торговом центре "Новая Европа" 15 лет лишения свободы...
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