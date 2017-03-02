|
Кличевский район выбрал своим символом сойку
03.03.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Сойка стала символом Кличевского района, пишет газета «
Выбрать символом района птицу предложило общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Посчитали, что это будет актуально для лесного района, где очень много птиц. Инициативу местные жители поддержали и выбрали сойку из более чем 20 предложенных вариантов. Теперь изображение лесной птицы появится на одном из фасадов жилых домов в Кличеве.
Ремесленники района уже думают над тем, как растиражировать символ в своих работах, сказал председатель Кличевского райсовета депутатов Владимир Книга. Возможно, изображение сойки ляжет в основу брендирования района.
Сойку можно часто встретить в Кличевских лесах. Эта птица с ярким оперением помогает распространению дубрав. Она легко подражает любым звукам — от пения других птиц до стука топора.
В 2017 году в Кличеве пройдет областной праздник тружеников села «Дажынкі».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изображение птицы нарисуют на одном из фасадов домов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии