Сойка стала символом Кличевского района, пишет газета « Звязда ». Выбрать ее помогли опрос населения и круглый стол. Народный выбор утвердили на сессии депутаты.



Фото с сайта kot-pes.com

Выбрать символом района птицу предложило общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Посчитали, что это будет актуально для лесного района, где очень много птиц. Инициативу местные жители поддержали и выбрали сойку из более чем 20 предложенных вариантов. Теперь изображение лесной птицы появится на одном из фасадов жилых домов в Кличеве.

Ремесленники района уже думают над тем, как растиражировать символ в своих работах, сказал председатель Кличевского райсовета депутатов Владимир Книга. Возможно, изображение сойки ляжет в основу брендирования района.

Сойку можно часто встретить в Кличевских лесах. Эта птица с ярким оперением помогает распространению дубрав. Она легко подражает любым звукам — от пения других птиц до стука топора.

В 2017 году в Кличеве пройдет областной праздник тружеников села «Дажынкі».