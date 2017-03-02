По утрам все еще холодно, но днем март уже ни от кого не прячется — с каждым днем температура все выше. И прогноз на ближайшие дни это подтверждает.





В субботу ожидается пасмурная погода, температура воздуха поднимется до +7ºС.

В воскресенье, 5 марта, еще теплее. Утром + 4ºС, днем термометр остановится на отметке +12ºС. Дождей не ожидается.

Погода в Гомеле и области