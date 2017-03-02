|
Весну уже не удержать. Погода в Гомеле на выходные
03.03.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by
По утрам все еще холодно, но днем март уже ни от кого не прячется — с каждым днем температура все выше. И прогноз на ближайшие дни это подтверждает.
В субботу ожидается пасмурная погода, температура воздуха поднимется до +7ºС.
В воскресенье, 5 марта, еще теплее. Утром + 4ºС, днем термометр остановится на отметке +12ºС. Дождей не ожидается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По утрам все еще холодно, но днем март уже ни от кого не прячется - с каждым днем температура все выше. И в ближайшие дни ничего не изменится.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии