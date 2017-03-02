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Весну уже не удержать. Погода в Гомеле на выходные

03.03.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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По утрам все еще холодно, но днем март уже ни от кого не прячется — с каждым днем температура все выше. И прогноз на ближайшие дни это подтверждает.


В субботу ожидается пасмурная погода, температура воздуха поднимется до +7ºС.

В воскресенье, 5 марта, еще теплее. Утром + 4ºС, днем термометр остановится на отметке +12ºС. Дождей не ожидается.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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По утрам все еще холодно, но днем март уже ни от кого не прячется - с каждым днем температура все выше. И в ближайшие дни ничего не изменится.

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