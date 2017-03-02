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В Бресте задержали пять "пропавших" студентов из Бангладеш

03.03.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестские пограничники и милиция задержали пятерых студентов из Бангладеш вблизи государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Брестской погрангруппы имени Дзержинского.


Фото: Владимир Евстафьев

Задержание произошло 1 марта в Бресте. В ходе разбирательства выяснилось, что пять граждан Бангладеш — четыре парня и девушка — в ноябре 2016 года получили визы в посольстве в Дели якобы для обучения в Витебском государственном технологическом университете. В начале декабря они прибыли в Минск, а затем отправились в Витебск и зарегистрировались там.

«При этом молодые люди не собирались получать образование. Их целью был переезд в ЕС. В середине февраля компания выехала в Брест и занялась поиском способов незаконного пересечения белорусско-польской границы. Их планам помешали пограничники», — рассказали в ГПК.

Иностранцы помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. Они привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 23.55 (Нарушение правил пребывания) КоАП.

Напомним, в середине января появились сообщения о пропавших студентах из Бангладеш. 24 пропавших иностранца училась в Белорусском государственном экономическом университете, 9 — в Витебском государственном технологическом университете. Руководство университетов обратилось в правоохранительные органы.

Позже милиция нашла несколько студентов из Бангладеш. Как рассказал глава МВД Игорь Шуневич, реальной целью въезда большинства из них была последующая миграция в Евросоюз. По предварительной информации, некоторые студенты все же смогли попасть во Францию, а других задержала пограничная охрана Латвии. Сейчас они ожидают решения о выдворении.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Иностранцы помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы.

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