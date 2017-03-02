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Директор предприятия Хойникского района скрывал задолженности по зарплате, искажая отчетность

03.03.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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После проверки, проведенной по коллективному обращению работников одного из предприятий Хойникского района, подтвердились факты невыплаты зарплаты на протяжении 2015−2016 годов, сообщает Гомельская областная прокуратура.

В отношении директора предприятия района возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

Руководитель подозревается в том, что работая в должности директора КПУП при задолженности работникам по зарплате, для того чтобы избежать привлечения к административной и дисциплинарной ответственности, почти два года давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в государственный статистический отчет об отсутствии долга. После чего отчет с искаженными данными передавали в органы статистики.

Кроме того, председателю Хойникского райисполкома прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений и рассмотрении вопроса о расторжении контракта с директором.

 
 
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После проверки, проведенной по коллективному обращению работников одного из предприятий района, подтвердились факты невыплаты зарплаты на протяжении 2015−2016...

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