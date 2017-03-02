После проверки, проведенной по коллективному обращению работников одного из предприятий Хойникского района, подтвердились факты невыплаты зарплаты на протяжении 2015−2016 годов, сообщает Гомельская областная прокуратура .

В отношении директора предприятия района возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

Руководитель подозревается в том, что работая в должности директора КПУП при задолженности работникам по зарплате, для того чтобы избежать привлечения к административной и дисциплинарной ответственности, почти два года давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в государственный статистический отчет об отсутствии долга. После чего отчет с искаженными данными передавали в органы статистики.

Кроме того, председателю Хойникского райисполкома прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений и рассмотрении вопроса о расторжении контракта с директором.