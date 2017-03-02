В последний день рабочей недели циклон, который смещается через северные районы страны принес осадки и порывистый ветер. Но уже в предстоящие сутки погода улучшится и в первые мартовские выходные в Беларуси будет тепло. Его принесут в субботу днем юго-западные ветра со Средиземноморья. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4 марта, в субботу, ночью и утром по северу Беларуси пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег), немного подморозит, так что на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит -2...+3°С, максимальная днем +6...+12, по юго-западу воздух прогреется до +14°С.

5 марта, в воскресенье, ночью в северных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, +7°С, максимальная днем +8... +13°С, лишь в крайних северных районах днем не выше +4... +7°С, а по югу воздух прогреется до +16°С.

В начале следующей недели ожидается неустойчивая погода с повышенным температурным режимом.

6 марта, в понедельник, ночью в северо-восточных и юго-западных районах не обойдется без кратковременных дождей. Днем под влиянием фронтальных разделов на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, по северо-западной половине страны в отдельных районах ожидаются сильные дожди. В крайних северных районах страны возможен мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0, +7°С, максимальная днем +5...+12°С, по крайнему северу не выше +1...+4°С, а вот по югу воздух прогреется до +15°С.

7 марта, во вторник, на большей части территории кратковременные дожди, по северо-западу республики возможен мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью -1...+6°С, максимальная днем +2... +9°С, по юго-востоку +10...+12°С.

8 марта, в среду, ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западу страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2...+5°С, максимальная днем +3... +10°С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!