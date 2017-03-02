Более двух лет назад в Минске начали реформировать систему ЖКХ. Все ли намеченное удалось реализовать и какие уже можно подвести итоги, рассказал « СБ Беларусь Сегодня » глава столицы Андрей Шорец. Сколько сэкономили благодаря реформе, что привнесли в систему ЖКХ частники и какие дальнейшие планы по ее развитию — в материале.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В чем суть реформы и какие ее первые результаты

Шорец рассказывает, что реформа ЖКХ Минска включала пять основных шагов.

— Это разделение функций заказчика и подрядчика. Раньше были ЖРЭО и ЖЭСы. Сами себе заказывали работу, выполняли и оплачивали. Мы сломали эту систему полностью. Разграничили функции рабочих по техобслуживанию, текущему ремонту, уборке подъездов и территорий, оказанию дополнительных платных услуг. Создали единую диспетчерскую 115. Городская аварийная служба перешла на круглосуточный режим работы. Единый расчетно-справочный центр организовали и передали почти всю механизированную коммунальную технику и непрофильные сети спецпредприятиям.

В результате вместо 141 организации в ЖКХ города осталось 58 и почти на четверть снизилась численность работников. Это минус 3,4 тысячи человек. За 2016 год получено 29 миллионов рублей экономии затрат. Уровень возмещения населением расходов на техническое обслуживание многоэтажных домов вырос вдвое: он был всего 39% в 2015-м и уже 89,7% по итогам 2016 года.

— Как это стало возможно? Все наши государственные ЖЭУ стали хозрасчетными подразделениями, подрядчиками, имеющими в своем составе профессиональные бригады с четко обозначенными функциями. Все виды работ — техобслуживание жилфонда, лифтов и их замену, благоустройство, уборку придомовой территории и подъездов, текущий, капитальный ремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений — заказчик выставляет на открытый конкурс. В тендере может запросто принять участие и любая коммерческая организация, отвечающая определенным требованиям.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В итоге на тендерах в 2016 году ЖКХ Минска сэкономило 35% от суммы, затраченной на те же услуги годом ранее. Это 65 миллионов рублей. От 5% по техобслуживанию до 41% по капитальному ремонту.

— На уборке придомовой территории за счет конкуренции снизили затраты на 16%, на санитарном содержании подъездов — на 22%. Еще один важный эффект схемы заказчик — подрядчик: оплачивалось только то, что реально выполнялось. В итоге не были профинансированы работы на 5,5 миллионов рублей. Больше всего (11%) — по уборке мест общего пользования и придомовой территории.

Что удалось и не удалось частным компаниям

Правда, решить все проблемы с помощью частных организаций не удалось.

— Бытует мнение: частник придет и решит проблемы в ЖКХ. Не получилось. Хотя к нам на тендеры пришли профессиональные коммерческие компании. Они, не имея опыта работы в жилье, взяли непосильные объемы работ, не отработали систему качества. Объясняли им. Наказывали рублем. Есть и ошибки, и недочеты.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но вместе с тем, частные компании привнесли и много полезного в развитие системы ЖКХ.

— Например, у одной из компаний бригада дома убирает. Причем первый этаж — каждый день. Хотя общее правило: два раза в неделю сухая уборка. За свой счет устанавливают счетчики на воду, берут техусловия в «Водоканале», экономят. Работали с моющим пылесосом. Отказываться от частных компаний не будем. Конкуренция нужна. Сегодня коммерсанты убирают только в 5 ЖЭУ из 48. Но даже сам факт того, что, образно говоря, в спину уборщикам из ЖЭУ дышит конкурент, дал положительный эффект — минус 40% жалоб по санитарному состоянию жилфонда. Требование одно: должно быть чисто. И это проверит и жилец, и заказчик.

Как сработали хаус-мастера и служба 115

Еще одно новшество, о котором говорили еще до начала реформы, это хаус-мастера. Получили ли мы то, что планировали?

— Раньше у нас был работник ЖЭСа, который по заявке приходил или не приходил. Мог работать качественно и нет. Сейчас хаус-мастера закреплены за каждым домом. Люди знают, кому звонить, если, предположим, не горит лампочка в подъезде, холодно в квартире. В доме есть один хозяин, который занимается профилактикой и устранением проблем с водой, теплом и электроэнергией. Средняя зарплата — около 600 рублей. Прямо связана с количеством заявок. Задача — непрерывное предоставление всех коммунальных услуг в квартиру, профремонт и обследование. К слову, за недостоверную информацию 6 человек уволили. Некоторые сидят на голом окладе — 350 рублей. Непросто все. Человеческий фактор. Но наводим порядок. Главный итог — меньше стало аварий и нештатных ситуаций. И минус 22% обоснованных претензий к уровню 2015 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несмотря на предпринимаемые шаги, люди по-прежнему жалуются на службу 115. Их суть: плохо справляется. И все чаще смесители устанавливают, унитазы чинят и пробивают засоры не ЖЭУ, а коммерческие компании. В чем проблема?

— В единой диспетчерской службе — 132 человека вместо 390, которые были в ЖЭСах и работали только до конца рабочего дня. Да, есть нюансы. Но надо понимать: идет отладка принципиально новой системы. Каждый разговор клиента с диспетчером записан. У них есть приказ: заявка должна быть выполнена в любое удобное для заявителя время. Кроме того, ЖКХ Минска готово к открытому диалогу с жильцом. Каждый двадцатый минчанин воспользовался сайтом службы 115.бел. Размещают информацию, фото, факты. Интерактивное общение снимает множество вопросов. Единый расчетно-справочный центр свел к минимуму влияние человеческого фактора в начислении платы за услуги. Вы сегодня можете получить любую информацию о своем доме, платежах, начислении субсидий, обратившись в любой РСЦ. Соглашусь, основная проблема службы 115 — дополнительные бытовые услуги. Работаем над этим. Уже в нынешнем году начнем проводить конкурсы среди коммерческих организаций, которые получат право выполнять услуги населению по быту. Непременные условия для участия в тендере: наличие аттестованного персонала, гарантия на выполненные работы, умеренные цены. Взамен — объемы работ.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В общем же Андрей Шорец считает, что за исключением некоторых шероховатостей, все намеченное удалось.

— Думаю, совершенствование системы ЖКХ города надо продолжать. Направление правильное, а над инструментами решения проблем будем работать.