МИНСК, 03 мар – Sputnik. Премьера нового музыкального телешоу на НТВ стала настоящей сенсацией и прорывом. Детский международный конкурс "Ты супер!" – необычный. И очень трогательный. Здесь участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Все участники приехали из разных регионов России, а также из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

11 февраля состоялась премьера. Новое шоу вызвало невероятный интерес аудитории и принесло телеканалу НТВ первое место в прайм-тайм с долей 12,4% (по данным Mediascope). Среди поклонников уникального конкурса множество звезд российского ТВ и эстрады. Все профессионалы признаются, что были потрясены вокальными данными детей и мощной энергетикой их выступлений.

Тигран Кеосоян, российский кинорежиссер, актер, ведущий шоу "Международная пилорама":

– На мой взгляд, свободный от корпоративных побуждений "Ты супер!" – самый честный и человечный проект из существующих на российском телевидении. Это потрясающая авторская задумка. Во-первых, она безумно объединяющая – я говорю о том, что мы вновь чувствуем себя частью большого, существовавшего ранее государства, одного языкового поля. Во-вторых, этот проект побуждает душу "оживать": сопереживать, сочувствовать; он ломает зачерствевшую кору. Это не высокие слова – это настоящие ощущения от просмотра первых двух выпусков.

Марк Тишман, певец:

– Это потрясающий проект! Меня потряс каждый участник, каждая история. Особая ценность этого проекта – в превращении. Он дает детям возможность ощутить тот самый момент, когда еще вчера о твоем таланте еще никто не знал, но уже сегодня ты испытываешь признание, радость от него.

Больше всего меня, в том числе и как профессионального вокалиста, зацепило выступление Кристины Ашмариной, исполнившей "Танцы на стеклах" – во время просмотра невозможно сдержать слез. Второе выступление, поразившее до глубины души – Карины Исмаиловой из моей родной Махачкалы. С такими потрясающими способностями эти девушки смогут дать фору восьмидесяти процентам нашей поп-сцены!

Алексей Кортнев, музыкант, ведущий шоу "Устами младенца":

– Я познакомился с "Ты супер!" еще до того, как увидел его реализованным на экране – двое детишек, сегодняшних конкурсантов, приходили ко мне на съемки программы "Устами младенца". В гримерной я услышал, как они поют – и был поражен, насколько они преображаются во время этого процесса, насколько велик их талант.

Конечно, мы все понимаем, что это дети с очень сложными историями – и поначалу они были несколько скованны. Но как только они начинали петь, показывать свои умения – они превращались в настоящих ангелов! То же самое происходит и в "Ты супер!" – поэтому я считаю этот проект одним из самых гуманных на нашем телевидении, и очень радуюсь тому, что это придумали и реализовали именно на НТВ. Желаю всем участникам успеха и продолжения вокальной карьеры!

Игорь Лантратов, ведущий шоу "Деловое утро":

– Каждому человеку важно, чтобы его талант признали другие, ведь самореализация – одна из важнейших целей в жизни. А ребятам, которые не получают теплоты и заботы родных людей, это ценнее во много раз! Проект "Ты Супер!" задался благородной задачей показать талантливых детей, которых, в силу определенных обстоятельств в современном мире, могут просто не заметить! Очень хочется, чтобы каждый участник нашел свой путь в жизни и ни в коем случае не переставал мечтать, даже если не получится дойти до финала!

Лера Кудрявцева, ведущая шоу "Секрет на миллион":

– Для меня этот конкурс – очень трогательный. Когда ты видишь ребят, которые росли без родителей – это само по себе щемит душу, а когда узнаешь, насколько они талантливы – на глазах сразу выступают слезы. Кроме того, у меня особое отношение к этому проекту: в нем принимает участие Влад Лоскутов – он из Усть-Каменогорска, города, в котором я родилась. В ближайшие дни я планирую приехать на съемки, поболеть, поддержать Влада.

В последнем выпуске меня особенно сильно тронул момент, когда к сестрам Чижиковым пригласили маму, с которой они не виделись шесть лет… За то счастье, которое мы увидели в их глазах можно многое отдать. Я убеждена, что детей, обделенных родительским вниманием и заботой, обязательно нужно поддерживать, поэтому "Ты супер!" – очень стоящий проект.

Лора Резникова, актриса:

– Это новый и очень необычный взгляд на привычные и такие любимые шоу талантов, которые мы видели в разных вариантах. Нередко жизнь таких детей становится больше похожей на выживание, и каким бы ты ни был талантливым, не всегда есть возможность даже подумать о телевизионном конкурсе. А это шоу сделали специально для них – это потрясающе!

Возможно, это поможет и взрослым задуматься о том, что дети-сироты талантливы и прекрасны, что, в свою очередь, повысит процент усыновления. Знаю, что Маргарита Суханкина, один из членов жюри, воспитывает двух приемных детей и не скрывает этого. Так что теперь шанс есть не только у тех, кого на шоу отправляют родители, но и у тех, кого воспитывают бабушки или опекуны. Я очень счастлива, что на российском ТВ появилось такое доброе и искреннее шоу!

Сергей Майоров, ведущий проекта "Однажды…":

– Шоу "Ты супер!" я смотрю вместе со своими племянницами. Мне очень интересны их реакции и комментарии. Старшей Анастасии 22 года, младшей Елизавете — 10 лет. Детей обмануть сложно. И я вижу, как мои девочки сопереживают участникам, как на глазах появляются слезы от их человеческих историй, часто драм. Очень эмоциональный проект.

"Ты супер!" на НТВ продолжается. Партнер музыкального шоу – информационное агентство и радио Sputnik – будет по-прежнему знакомить своих читателей со всеми новостями на своих ресурсах. Каждую субботу в 20:00 мск на интернет-порталах Sputnik в десяти странах СНГ и Балтии запускается трансляция прямых эфиров вокального конкурса. Очередной выпуск международного вокального конкурса "Ты супер!" НТВ покажет уже в эту субботу, 4 марта, в 20:00.

А поддержать участников можно в социальных сетях Sputnik – пожелайте детям успеха и победы, они как никто заслуживают счастливого шанса стать звездой большой сцены. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении в страну.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс заявить о себе талантливым воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приемных и опекунских семей. Его участники – 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.