﻿ Совершивший прыжок в Западную Двину с моста в Новополоцке прооперирован. 21.by
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Совершивший прыжок в Западную Двину с моста в Новополоцке прооперирован

03.03.2017 12:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Молодой житель Новололоцка, совершивший прыжок с моста в Западную Двину, перенес операцию, сообщают белорусские СМИ.

19-летний учащийся одного из колледжей Витебска спрыгнул с Калининского моста в реку в Новополоцке ночью 28 февраля. Молодому человеку удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Бригада скорой помощи с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местную больницу, где его экстренно прооперировали. Сейчас пациент находится в реанимации.

Милиция проводит проверку. О версиях случившегося не сообщается. 

Это не первый случай в республике, когда молодые люди прыгают с высоты, в частности с мостов. Так, в ноябре прошлого года в Барановичах 19-летний местный житель совершил прыжок на железнодорожные пути. К сожалению, он погиб. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пострадавший смог самостоятельно выбраться на берег, затем его доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

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