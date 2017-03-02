МИНСК, 3 мар — Sputnik. Молодой житель Новололоцка, совершивший прыжок с моста в Западную Двину, перенес операцию, сообщают белорусские СМИ.

19-летний учащийся одного из колледжей Витебска спрыгнул с Калининского моста в реку в Новополоцке ночью 28 февраля. Молодому человеку удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Бригада скорой помощи с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местную больницу, где его экстренно прооперировали. Сейчас пациент находится в реанимации.

Милиция проводит проверку. О версиях случившегося не сообщается.

Это не первый случай в республике, когда молодые люди прыгают с высоты, в частности с мостов. Так, в ноябре прошлого года в Барановичах 19-летний местный житель совершил прыжок на железнодорожные пути. К сожалению, он погиб.