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На оглашение приговора Казакевичу его мать не пришла

03.03.2017 12:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Муж убитой в торговом центре "Новая Европа" Елены Александронец назвал приговор Владиславу Казакевичу справедливым, но считает, что законодательство нужно изменить.

На оглашение приговора Казакевичу его мать не пришла
© Sputnik / Виктор Толочко
Устроивший резню в ТЦ студент приговорен к 15 годам лишения свободы

Минский городской суд признал Казакевича виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Нужно более строгое наказание

"Приговор суда справедливый. Мало это или много? Безусловно, за такие преступления нужно наказывать более строго", — заявил Александр Александронец журналистам в пятницу после оглашения решения суда. По его словам, в законодательстве есть пробелы, над которыми должны поработать депутаты.

На оглашение приговора Казакевичу его мать не пришла
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд оглашает приговор Казакевичу

В суде Александронец проходил как потерпевший, он не пропустил ни одного заседания. Он отметил, что в выводах психолого-психиатрической экспертизы, которая признала Казакевича вменяемым, он не сомневается.  

Позже он рассказал журналистам, что родители Казакевича пока шел суд ни разу к нему не обратились.

На оглашение приговора Казакевичу его мать не пришла
© Sputnik / Виктор Толочко
Муж убитой в торговое центре "Новая Европа" Елены Александронец Александр

Прокурор: случай должен стать поводом

В свою очередь генеральной прокурор Олег Буленков, который поддерживал обвинение по данному уголовному делу, заявил журналистам, что суд приговорил Казакевича его к максимально возможному сроку. Вместе с тем он уверен, что для таких "из ряда вон выходящих случаев" законодатель должен предусмотреть особое наказание. По мнению прокурора, данный случай должен стать поводом для внесения изменений и дополнений в уголовное законодательство.

Как сообщили адвокат и отец Казакевича, они не решили, будут ли обжаловать приговор. Мать Казакевчиа на оглашения приговора не пришла.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат и отец устроившего кровавую резню в ТЦ "Новая Европа" Казакевича еще не решили, будут ли они обжаловать приговор.

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