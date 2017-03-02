Литовская журналистка Рута Ванагайте, которая исследует участие литовцев в массовых убийствах евреев, выступила в Минске. Власти Литвы считают ее книгу «Наши» угрозой национальной безопасности. В Беларусь Рута Ванагайте приехала по приглашению нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. На встрече интеллектуального клуба литовская писательница рассказала про ошибки, в которых не все литовцы пока могут признаться.



В Минске 2 марта поговорили о Холокосте. Слева направо: историк НАН Беларуси Алексей Литвин, писательница Светлана Алексиевич, писательница Рута Ванагайте.

В интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич на тему Холокоста говорили в траурный день: 75 лет назад 2 марта нацисты расстреляли около 5 тысяч узников минского гетто. На месте расстрела сейчас находится мемориал «Яма».

Рута Ванагайте в своей книге рассказывает об участии простых литовцев в массовых расстрелах евреев. Чтобы написать книгу, писательница кропотливо собирала свидетельства очевидцев и участников таких расстрелов в Литве и Беларуси.

— К сожалению, официальная Литва меня не очень хочет знать, меня не приглашают на конференции, не приглашают в школы, ни на какие мероприятия в Литве, — рассказала на встрече Рута Ванагайте. — У нас все еще остается нарратив, что евреев убивала горстка выродков, которые сотрудничали с нацистами, а вся остальная, большая, Литва, наши предки и родственники — ни при чем. Германии понадобилось 50 лет, чтобы там признали вину простых немцев, обычных людей. Литве на это понадобится еще 20−30 лет, в этом я убеждена.





Писательница поблагодарила литовское посольство в Беларуси за помещение, предоставленное для встречи с ее участием.

— Я очень рада, я даже не представляла, что при таком отношении официальной Литвы это может произойти. Это очень смело и замечательно с вашей стороны. Но если вам не понравится то, что я буду тут говорить, уважаемый посол, — уходите! — сказала Ванагайте на встрече.

Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас остался и внимательно слушал выступление писательницы.



Второй слева — посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.

По мнению Ванагайте, Литва сейчас разделилась на два лагеря: старшее поколение полно предрассудков насчет евреев, а молодое — открытое, глубже задумывается над прошлым.

— В последнее время даже стало модным жалеть евреев, это означает: ты не старшее поколение, не ретроград какой-то, а современный человек. И даже политики стали произносить иногда: а может, и в самом деле, не только изверги стреляли в евреев?

Писательница обозначила такую проблему: в Литве почти не уделяют внимания местам массовых расстрелов, к ним не относятся как к местам памяти.

— При этом в Литве 227 мест расстрела евреев. Каждый литовец может доехать до места расстрела за полчаса!



Поэт и политик Владимир Некляев, литературовед и политолог Александр Федута также брали слово для выступлений.

На многих местах захоронений нет опознавательных знаков. Рута Ванагайте рассказала подробно про Каунасский 7-й форт, где массово расстреливали евреев — теперь это частная земля.

— Сначала там убивали по 10 человек в день, но это бы очень долго продолжалось. И решили убить всех вместе, — рассказывает Ванагайте о происходившем в годы войны. — Загнали в яму 2 тысячи евреев, потом ходили вокруг и стреляли, пока эта каша не перестала двигаться… Представляете, 1,5 часа стрелять в людей?! Десять лет назад город Каунас отдал землю на реализацию, ее купил один бизнесмен. Он случайно обнаружил под землей кости, на много метров. Сообщил об этом, куда мог. Но никто не знал, что ему делать… Ну, он взял, сложил эти кости в мусорные мешки и поставил у себя в офисе — так они и простояли несколько лет. Потом начался скандал, подключились журналисты — что делать? Бизнесмен поставил маленький памятник, кажется, на деньги еврейской организации.



Писатель и историк Владимир Орлов присутствовал на встрече.

Сегодня на частной земле, где расстреливали евреев, устраивают праздники.

— Вы можете отметить там дни рождения детей, даже заказать экскурсию «Поиски клада». Ну как Литва, государство в Европейском союзе, может такое позволять?

Хозяйка интеллектуального клуба Светлана Алексиевич отметила, что подобные проблемы с местами захоронений есть и в Беларуси:

— Вы знаете, это очень современно для нас, поскольку сегодня наши молодые ребята отстаивают Куропаты , где НКВД в 30-е годы стреляло.

Нобелевский лауреат считает книгу Руты Ванагайте очень важной, потому что общество должно признаваться в своих ошибках, открыто говорить о них — чтобы не повторять трагедий.





— Когда я писала книгу «Время секонд-хенд», меня больше всего потрясли еврейские рассказы. Например, как один мальчишка вылез из расстрельной ямы холодной ночью, полуголодным ходил по лесу, нашел партизан и каким-то чудом они его не расстреляли. Хотели расстрелять, но там оказался друг отца. И это совершенно не вкладывалось в ту схему, которая в сознании была заложена. Даже сейчас я получила несколько звонков перед приездом Руты Ванагайтэ: «А почему опять эти евреи?». Это говорит о той агрессивности, которая нам заменяет думание, честность. Работа интеллектуала — думать честно. Мне кажется, что мы это не очень делаем, — подытожила Светлана Алексиевич.

Рута Ванагайте рассказала, что объехала несколько мест в Беларуси, где литовцы убивали евреев. Среди них — места массовых захоронений в Руденске.

В нашей стране она встретила молодых мальчишек, которые не смогли ответить на вопрос, кто похоронен в Тростенце, кого и кто там убивал.

— То, что люди не знают таких вещей, говорит о проблемах в образовании. У вас тоже они есть, как и в Литве, — сказала Рута Ванагайте.



Раввин Григорий Абрамович.

Раввин Григорий Абрамович, который присутствовал на встрече, поблагодарил литовскую писательницу за смелость.

— В свете того, что вы открыли для себя, как вы смотрите на около 900 праведников народов мира из Литвы? Насколько им было непросто спасать евреев? — спросил он.

— Это был невероятный героизм. Эти люди боялись не немцев, они боялись родственников и соседей. Ситуация была такова, что литовцы думали, будто немцы пришли навсегда, пытались приспособиться: доносили, что кто-то прячет евреев… Я иногда думаю, как бы поступила я, если бы жила тогда и опасалась за своих детей… Я не уверена, что взяла бы на себя смелость прятать кого-то. Наверное, я бы что-то организовала, чтобы куда-то переправить их, но прятать я бы не взялась, наверное… Я вынуждена это признать, — ответила раввину Рута Ванагайте.



