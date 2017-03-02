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Лукашенко выступит в субботу на Октябрьской площади на параде милиции

03.03.2017 13:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с речью на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию милиции, которое пройдет в субботу 4 марта на Октябрьской площади в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко выступит в субботу на Октябрьской площади на параде милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Глава государства 4 марта выступит с речью на Октябрьской площади в Минске, где состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что и сам марш, и выступление главы государства будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу "Беларусь 1".

По информации пресс-службы, в пятницу 3 марта Лукашенко примет участие в торжественном собрании, посвященном юбилею белорусской милиции. 

 
Теги: Минск
 
 
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И сам марш, и выступление главы государства будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу "Беларусь 1".

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