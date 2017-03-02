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Лукашенко выступит в субботу на Октябрьской площади на параде милиции
03.03.2017 13:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с речью на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию милиции, которое пройдет в субботу 4 марта на Октябрьской площади в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Глава государства 4 марта выступит с речью на Октябрьской площади в Минске, где состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что и сам марш, и выступление главы государства будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу "Беларусь 1".
По информации пресс-службы, в пятницу 3 марта Лукашенко примет участие в торжественном собрании, посвященном юбилею белорусской милиции.
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И сам марш, и выступление главы государства будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу "Беларусь 1".
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