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Житель Жлобинского района хранил дома в шкафу боеприпасы времен Второй мировой войны
03.03.2017 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Первоначально сотрудники милиции направлялись к 23-летнему жителю деревни Нива, чтобы проверить полученную информацию о хранении им наркотических веществ. Однако при обыске у молодого человека оперативники кроме марихуаны нашли немалое количество различных боеприпасов.
В шкафу житель Жлобинского района хранил гранаты, патроны, штыки с винтовок, фрагменты снарядов с тротилом и другое оружие времен ВОВ.
Со слов парня, все это он собрал на поле между деревнями Нива и Папоротное Жлобинского района. Тут в годы Великой отечественной шли ожесточенные бои между Красной армией и немецко-фашистскими захватчиками. Кроме того, у молодого человека милиционеры обнаружили и изъяли два пистолета, самодельные ножи.
Также парень рассказал, где еще хранит боеприпасы и показал участок за пределами дома, с закопанными фрагментами авиационных мин.
В настоящее время территория оцеплена для исследования участка саперной группой и дальнейшего изъятия боеприпасов.
— Проводится проверка. По результатам назначенных экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконные действия в отношении холодного оружия, — рассказала официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.
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Также парень рассказал милиционерам, где еще хранятся боеприпасы и показал участок за пределами дома, с закопанными фрагментами авиационных мин.
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