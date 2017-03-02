47-летний гродненец выложил интимное селфи на закрытом сайте для знакомств. Теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— Я — гомосексуал, — не скрывает Олег и рассказывает о том, что два года назад разместил свою анкету на специальном закрытом сайте знакомств. Среди прочих фотографий были и две пикантные картинки.

Специфика сайта такова, что эти эротические селфи могут видеть только зарегистрированные пользователи. На сайте есть предупреждения о том, что там содержится эротический контент и вход строго после совершеннолетия.

— Разместил и забыл. Мои фотографии были среди сотен и тысяч похожих. Каждый день там появляются новые анкеты — сайт среди гей-сообщества пользуется популярностью, — рассказывает Олег, — В конце января ко мне домой пришли правоохранители с обыском. Конфисковали компьютер и телефон. Через два дня мне сказали, что по факту размещения в интернете пикантных фотографий возбуждено уголовное дело, и сейчас проводится проверка. Я прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что я вполне адекватен и вменяем. За нее мне пришлось заплатить 580 рублей. Я понимаю, что, наверное, не надо было выкладывать свои фотографии подобного рода, но я и подумать не мог, что их обнаружат на закрытом сайте. Если бы это было в открытом доступе, то понятно, что здесь стопроцентное распространение порно, но там закрытая площадка. В таком случае надо предъявлять претензии не только ко мне, но и к сайту, на котором все это размещено. Или блокировать его в Беларуси, например.

Согласно части 2 статьи 343 УК изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием глобальной компьютерной сети Интернет наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

В Гродно в конце декабря 2016 года уже судили горожанку, которая сохранила у себя на страничке в одной из социальных сетей пикантную фотографию. Девушка была приговорена к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год . Кроме того, она должна была выплатить 690 рублей штрафа.

Правоохранители говорят, что в отдельных конкретных случаях подобное дело может быть переквалифицировано из уголовного в административное. Все зависит от обстоятельств, личности подозреваемого, того, как он характеризуется по месту работы и жительства, имел ли раньше проблемы с законом и от некоторых других факторов.

— Не касаясь данного конкретного случая (дела Олега — Прим. TUT.BY), могу сказать, что есть такая возможность согласно статье 30 УПК РБ, которая предполагает, что прокурор или следователь с согласия прокурора вправе прекратить производство по уголовному делу и освободить человека от уголовной ответственности, если совершенное преступление не несет общественной опасности. А также если человек искренне раскаялся, — рассказал официальны представитель по Гродненской области СК РБ Сергей Шершеневич.

Случаи, когда дела по факту распространения порно прекращались, в практике гродненских следователей были. Согласно этой статьи к совершившему преступления могут применяться меры административного взыскания. Например, штраф или общественные работы.

На данный момент, по словам Олега, его дело передано в суд, который и решит дальнейшую судьбу мужчины.