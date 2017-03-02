МИНСК, 3 мар – Sputnik. Председатель Мингорисполкома высказался против повышения размера штрафов для нарушителей порядка в многоквартирных домах, заявив об этом в интервью газете " СБ. Беларусь сегодня ".

В настоящее время процедура наказания недобросовестных жильцов не позволяет быстро привлечь к ответственности соседа-дебошира, собачника, который не убирает за питомцем, или любителя покурить в подъезде.

"Не уверен, что сейчас самое время поднимать уровень штрафных санкций к нарушителям порядка в доме. Но то, что процедуру привлечения их к ответственности надо срочно упрощать – факт. Сегодня основной аргумент в суде – не видеозапись, а свидетельские показания соседей. Но станет ли сосед жаловаться на соседа?" – сказал Шорец.

За нарушение Правил пользования жилыми помещениями соответствующая статья Административного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа до 30 базовых величин (690 рублей).