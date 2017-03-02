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Шорец против увеличения штрафов для курильщиков в подъездах

03.03.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Председатель Мингорисполкома высказался против повышения размера штрафов для нарушителей порядка в многоквартирных домах, заявив об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

Шорец против увеличения штрафов для курильщиков в подъездах
© Фото: МЧС Беларуси
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В настоящее время процедура наказания недобросовестных жильцов не позволяет быстро привлечь к ответственности соседа-дебошира, собачника, который не убирает за питомцем, или любителя покурить в подъезде.

"Не уверен, что сейчас самое время поднимать уровень штрафных санкций к нарушителям порядка в доме. Но то, что процедуру привлечения их к ответственности надо срочно упрощать – факт. Сегодня основной аргумент в суде – не видеозапись, а свидетельские показания соседей. Но станет ли сосед жаловаться на соседа?" – сказал Шорец.

За нарушение Правил пользования жилыми помещениями соответствующая статья Административного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа до 30 базовых величин (690 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время административный кодекс предусматривает для курящих в подъездах штрафа до 30 базовых величин.

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