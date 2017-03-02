В выходные 4 и 5 марта синоптики обещают тепло: в субботу в Минске будет до +8°С, а в воскресенье — даже 12 тепла! С такой весенней погодой сидеть дома точно не вариант — и Sputnik подготовил афишу самых интересных мероприятий в Минске в эти выходные.

Весенний большой модный маркет

Первый большой модный маркет весны — это повод не только купить себе много новых вещей, но и хорошо провести время, а заодно узнать, что же предлагают отечественные дизайнеры своим покупателям.

Пройдет весенний большой модный маркет 4 марта в торговом центре "Метрополь" по адресу улица Немига, 5. Вход на мероприятие совершенно бесплатный.



© Sputnik/ Большой модный маркет

Вечеринка "Мечта 009"

Пожалуй, самые модные и обсуждаемые вечеринки столицы — из серии "Мечта". Мероприятиям исполняется ровно год, благодаря чему создатели обещают устроить много интересного и знатно отпраздновать девятую "Мечту".

Атмосферу на этой "Мечте" будут создавать белорусские и польские электронные музыканты. Вечеринка пройдет в ночь с пятницы на субботу, место — паб "Брюгге".

Киноночь с морем

Если вы хотите целую ночь смотреть кино в мягком кресле и пить чай — добро пожаловать на "Киноночи" в пространстве "Дом Фишера". В ночь с 4 на 5 марта здесь покажут три "морских" фильма: "Жизнь Пи", "Хозяин морей: На краю Земли" и "Покоритель волн".

Начнутся показы 4 марта в 23:59 в "Доме Фишера" по адресу проспект Независимости, 84а. Цена всей ночи — десять рублей.



© Pixabay.com Самое время отправиться на вечеринку в теплые весенние выходные

Барахолка "Open Шкаф"

Сами организаторы называют свой "Open Шкаф" регулярным развлечением "для тех, кому нужно что-то купить, продать или обменять". Здесь можно будет найти не только крутую одежду или аксессуары, но и виниловые пластинки, предметы интерьера, книги и все, что угодно от самых интересных людей Минска.

Пройдет барахолка 5 марта на площадке "Калибр" (улица Фабрициуса, 4). Вход бесплатный.

Эко-маркет "Пастернак"

4 и 5 марта в столичной гостинице "Президент отель" можно будет не только узнать все об экологически чистой еде, но и приобрести ее прямо у успешных эко-брендов и фермеров. Кроме непосредственно продуктов, на "Пастернаке" обещают развлечения для всей семьи, музыку и другие интересные активности.



предоставлено организаторами. Эко-маркет "Пастернак"

Вход на "Пастернак" совершенно бесплатный. Гостиница "Президент-отель" расположена в столице по адресу улица Кирова, 18.

Фильм "Персональный покупатель"

Картина была представлена в ушедшем году на Венецианском кинофестивале, где награду за лучшую режиссуру получил Оливье Ассайас. "Персонального покупателя" с Кристен Стюарт в главной роли хвалят все наперебой, а посмотреть фильм можно в выходные в Минске. В центре сюжета — девушка, помогающая французским знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она "на ты". Ее жизнь кажется мечтой, но все усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками.

Показы "Персонального покупателя" пройдут в кинотеатре "Центральный".