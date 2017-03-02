Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера Несвижского райгазоснабжения ПУ «Столбцыгаз». Его задержали при получении взятки в 300 долларов. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Вознаграждение сотруднику газовой службы передал директор коммерческой компании.

— Деньги якобы предназначались за решение вопросов, связанных с непринятием мер реагирования и не составлением протокола об административном правонарушении за самовольное подключение магазина к газовой сети, — рассказала официальный представитель УСК области Татьяна Белоног.

Работнику предъявлено обвинение по ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Он заключен под стражу, на имущество наложен арест.

Идет расследование. Допрашивают свидетелей, проводят очные ставки и изучают документы хоздеятельности. Устанавливаются другие вероятные факты противоправной деятельности.