Около трех тысяч школьников Могилевской области приняли участие в образовательном проекте «Чытаем па-беларуску з velcom». 2 марта в Музей истории Могилева на урок пришли около 70 учеников вторых и третьих классов нескольких школ города.



Фото предоставлено организаторами проекта «Чытаем па-беларуску з velcom»

Необычный урок провели вратарь и пресс-секретарь футбольного клуба «Днепр», писательница и телеведущий.

— Если мы не будем разговаривать на белорусском языке, то мы можем исчезнуть как народ, — сказал детям телеведущий Юрий Жигамонт.

Прозаик и поэтесса Раиса Боровикова представила изданную вместе с детским писателем Владимиром Липским книгу «Пра Бусю, што жыве на Беларусі» и подарила ее одной из школ города.





Вратарь футбольной команды «Днепр» Руслан Копанцов сыграл со школьниками в футбол. Во время игры дети переводили спортивные термины с русского на белорусский.





— Наш футбольный клуб не может остаться в стороне от подобных проектов, мы хотим помочь в формировании белорусской нации. Очень важно, что подобные инициативы проходят в учебных заведениях. Потому что именно на этом уровне формируется самосознание человека. И чем образованнее будет новое поколение, тем больше мы сможем говорить о возрождении национальной идентичности, — сказал представитель пресс-службы «Днепра» Андрей Ильеня.





— Цель проекта нашего — популяризировать белорусский язык и литературу таким необычным способом, когда к детям приезжают известные белорусы, которые рассказывают, почему надо говорить на родном языке, — рассказала БелаПАН одна из координаторов социально-образовательной инициативы, которую поддержало Министерство образования.

По ее словам, уроком в могилевской ратуше завершилось проведение подобных занятий в Могилевской области. В феврале они прошли в Кричеве, Осиповичах, Горках и Бобруйске. В них приняли участие около 3 тысяч учеников из 25 школ.

Всего же на данный момент проект охватил 17 тысяч учащихся из 140 школ Беларуси, причем уроки с velcom еще запланированы в Витебской и Минской областях. В мае в Минске намечено заключительное занятие в рамках социально-образовательной инициативы.

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