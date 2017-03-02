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Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях к 100-летию белорусской милиции

03.03.2017 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования белорусской милиции. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Глава государства 4 марта выступит с речью на Октябрьской площади в Минске, где состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь 1».

Мероприятие начнется в 10.00 на Октябрьской площади возле Дворца Республики. В смотре примут участие более 1 200 человек и 46 единиц автомобильной и мототехники.

В парадном строю пройдет 17 пеших парадных расчетов, в которых будут представлены самые различные подразделения Министерства внутренних дел: от сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула и милиционеров-кинологов, а также 12 парадных расчетов специальной техники: от раритетных патрульных машин до современных БТРов и внедорожников «Богатырь».

Накануне, 3 марта, Александр Лукашенко примет участие в посвященном юбилейной дате торжественном собрании во Дворце Республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне, 3 марта, Александр Лукашенко примет участие в посвященном юбилейной дате торжественном собрании.

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