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Лукашенко отправил главного инспектора по Минску Якобсона в отставку

03.03.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Александр Якобсон освобожден от должности помощника президента Беларуси — главного инспектора по Минску, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко отправил главного инспектора по Минску Якобсона в отставку
© Sputnik Антон Денисов
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Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

В пресс-службе уточнили, что освобождение от должности произведено в связи с выходом Якобсона в отставку.

Якобсон был назначен главой государства помощником президента — главным инспектором по Минску 21 августа 2014 года. До этого Якобсон возглавлял Комитет государственного контроля. Назначая Якобсона на эту должность, Лукашенко отметил, что "государству очень важны мозги и опыт, которые сконцентрированы у таких людей".

Якобсон родился в 1951 году в Гомеле, закончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта, затем — Минский институт политологии и социального управления Компартии Белоруссии.

В 19986-1997 годах возглавлял исполком Светлогорского горсовета депутатов и Светлогорский горисполком, затем до 2001 года являлся первым заместителем председателя Гомельского облисполкома, а с 2001 до 2010 года был губернатором Гомельской области.

За годы государственной службы Якобсон был депутатом Верховного Совета Беларуси, депутатом нижней палаты белорусского парламента и сенатором.

Имеет государственные награды: орден Отечества III степени, орден Почета, орден Дружбы Российской Федерации, четыре ордена Белорусской и Русской православной церкви. Почетный гражданин города Светлогорска (Гомельская область).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Соответствующее распоряжение глава государства подписал в пятницу.

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