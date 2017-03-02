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Число получателей безналичных жилищных субсидий будет увеличено

03.03.2017 14:24 — Новости Общества | БДГ  
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Правительство намерено расширить категорию получателей безналичных жилищных субсидий.

Как сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин перед итоговой коллегией Брестского областного управления ЖКХ, правительство прорабатывает вопрос включения  в  систему безналичных жилищных субсидий больше граждан с низким достатком. 

Ответил Калинин и на вопросы по поводу роста тарифов ЖКУ. 

«Глава государства четко поставил задачу: исходя из возможностей и доходов граждан, мы должны регулировать и повышать плату за коммунальные услуги. Но самое главное - мы должны повысить эффективность и качество обслуживания граждан. Это ключевые задачи перед коммунальным хозяйством», - подчеркнул он. Кроме этого, чиновник рассказал, что нынешние жировки не должны и не могут вызывать никаких вопросов: они доступны и понятны, как чек в магазине.

«Система прозрачная и единая по всей стране. Разница зависит от объема потребления той или иной услуги. Если есть какие-то нарушения, то это человеческий фактор. Это уже непосредственно ответственность специалиста в коммунальном хозяйстве, а не проблема отрасли в целом», - отметил вице-премьер.

Напомним, что в 2016 году в целях усиления государственной поддержки населения введены безналичные жилищные субсидии для частичного возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями. С 1 марта правительство подняло стоимость газа, отопления и электроэнергии для населения. Отметим, что Совмин с 1 октября 2016 года установил нормы потребления ЖКУ для расчета введенных  безналичных субсидий. Для расчета указанной помощи (безналичных субсидий) правительство установило нормы потребления ЖКУ.

 
 
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Правительство намерено расширить категорию получателей безналичных жилищных субсидий.

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