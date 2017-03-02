Правительство намерено расширить категорию получателей безналичных жилищных субсидий.

Как сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин перед итоговой коллегией Брестского областного управления ЖКХ, правительство прорабатывает вопрос включения в систему безналичных жилищных субсидий больше граждан с низким достатком.

Ответил Калинин и на вопросы по поводу роста тарифов ЖКУ.

«Глава государства четко поставил задачу: исходя из возможностей и доходов граждан, мы должны регулировать и повышать плату за коммунальные услуги. Но самое главное - мы должны повысить эффективность и качество обслуживания граждан. Это ключевые задачи перед коммунальным хозяйством», - подчеркнул он. Кроме этого, чиновник рассказал, что нынешние жировки не должны и не могут вызывать никаких вопросов: они доступны и понятны, как чек в магазине.

«Система прозрачная и единая по всей стране. Разница зависит от объема потребления той или иной услуги. Если есть какие-то нарушения, то это человеческий фактор. Это уже непосредственно ответственность специалиста в коммунальном хозяйстве, а не проблема отрасли в целом», - отметил вице-премьер.