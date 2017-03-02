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Число получателей безналичных жилищных субсидий будет увеличено
03.03.2017 14:24 — Новости Общества | БДГ
Правительство намерено расширить категорию получателей безналичных жилищных субсидий.
Как
Ответил Калинин и на вопросы по поводу роста тарифов ЖКУ.
«Глава государства четко поставил задачу: исходя из возможностей и доходов граждан, мы должны регулировать и повышать плату за коммунальные услуги. Но самое главное - мы должны повысить эффективность и качество обслуживания граждан. Это ключевые задачи перед коммунальным хозяйством», - подчеркнул он. Кроме этого, чиновник рассказал, что нынешние жировки не должны и не могут вызывать никаких вопросов: они доступны и понятны, как чек в магазине.
«Система прозрачная и единая по всей стране. Разница зависит от объема потребления той или иной услуги. Если есть какие-то нарушения, то это человеческий фактор. Это уже непосредственно ответственность специалиста в коммунальном хозяйстве, а не проблема отрасли в целом», - отметил вице-премьер.
Напомним, что в 2016 году в целях усиления государственной поддержки населения введены безналичные жилищные субсидии для частичного возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями. С 1 марта правительство
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Правительство намерено расширить категорию получателей безналичных жилищных субсидий.
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