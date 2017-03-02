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В Витебске вынесли приговор экс-бойцу АТО, обвиняемому в разжигании розни
03.03.2017 14:29 — Новости Общества | Tut.by
Витебский областной суд 3 марта огласил приговор группе парней, которых
Процесс
Станислав Гончаров и еще трое парней находились под стражей, четверо молодых людей — под подпиской о невыезде.
Гончаров был задержан за издевательство над подростками. По мнению правоохранительных органов, начиная с 2012 года он являлся неформальным лидером околофутбольной группировки, призывал своих единомышленников к унижению и избиению людей неславянской внешности и подавал в этом пример. Избиениям и издевательствам подвергались также подростки-белорусы.
Один из них — потерпевший 17-летний парень, рассказал TUT.BY о событиях двухлетней давности, которые произошли в Витебске и которые стали одним из эпизодов на судебном разбирательстве:
— Мне тогда было 15 лет. Это произошло на территории колледжа. Постреляли мне по ногам из пневматики. Еще меня заставляли танцевать, передавать привет Украине.
В 2013 году Гончаров и футбольные фанаты под угрозой насилия заставили двух 13-летних подростков отречься от антифашистского движения и продемонстрировать нацистское приветствие.
Гончарова арестовали в апреле 2016 года, после того как молодой человек вернулся из Украины домой в Витебск. Ему инкриминировали преступления по 4 статьям УК: злостное хулиганство; разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни; грабеж; хранение с целью распространения и распространение предметов порнографического характера с использованием интернета.
Изготовление и распространение предметов порнографического характера с использованием интернета, а также злостное хулиганство вменялось еще одному фигуранту дела.
Некоторых парней обвиняли и по другим статьям Уголовного кодекса, в частности, за принуждение к выполнению обязательств и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Одному из парней обвинение в совершении особо злостного хулиганства предъявили до достижения 16-летнего возраста.
— Проблемы у моего сына и у остальных ребят начались, когда Станислав Гончаров приехал из Украины. Однако сын всегда положительно отзывался о Станиславе, говорил: «Он хороший парень». Насколько я понимаю, Гончаров был в их компании лидером: парни за ним, как щеночки, ходили, — делилась с TUT.BY мама одного из обвиняемых парней.
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Витебский областной суд 3 марта огласил приговор группе парней, которых обвиняли в злостном хулиганстве и ряде других преступлений. Ключевой фигурант дела -...
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